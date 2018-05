La dueña de la mermelada Helios compra Davert por casi 50 millones

Midsona AB, dueña de la mermelada Helios, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de la alemana Davert. La transacción implica la adquisición de la empresa líder alemana en el mercado orgánico de alimentos con una facturación que supera los 60 millones de euros anuales. El precio total de compra es de aproximadamente 48,5 millones de euros, y se pagará en efectivo. La transacción ha sido asesorada por One to One y Seufert Rechtsänwalte por parte del vendedor y Strata Advisory, Heuking Kühn Lüer Wojtek y Fredersen Advokatbyrå por parte del comprador,

Midsona tiene una sólida posición en el mercado nórdico con marcas propias de alimentos saludables, cuidado personal e higiene. Algunas de las marcas son: Dalbladas, Friggs y Helios.

Davert, por su parte, es un pionero en la industria de alimentos orgánicos en Alemania. La compañía es líder de alimentos ecológicos envasados ??en seco. Tiene aproximadamente 150 empleados, los cuales se encuentran en sus instalaciones en Ascheberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania. Las ventas en 2017 fueron de 64 millones de euros.

PUBLICIDAD