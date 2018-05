Suecia reconoce que sus famosas albóndigas son en realidad de origen turco

Las albóndigas, buque insignia de la gastronomía sueca, son turcas. Así lo ha confesado el propio país escandinavo a través de su cuenta oficial de Twitter. "Las albóndigas suecas están basadas en realidad en una receta que el Rey Carlos XII trajo desde Turquía a principios del siglo XVII", aseguraba el mensaje.

"¡Vamos a ceñirnos a los hechos!", concluía el tuit, en un guiño a la verificación de datos y la lucha contra las denominadas 'Fake News'.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM