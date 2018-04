Eroski dejará de ser una cooperativa si no logra refinanciar 1.690 millones

Eroski no ganó dinero en el negocio de la distribución si no como promotor de parques comerciales en los años buenos cuando durante décadas por el terrorismo nadie más que ellos los hacía en el País Vasco y se beneficiaban de recalificaciones escandalosas, ayudas políticas de todo tipo y en la práctica monopolio en la distribución en el País Vasco.



Eran famosos por su incompetencia a la vez de su talibanismo, iban de iluminados de la cooperativa porque ganaban dinero pese a que en el sector de la distribución todos sabían que eran malísimos.



Cuando creyéndose los reyes del mambo salieron a competir en toda España llevaron hasta en el cielo del paladar.



Han vendido el patrimonio que hicieron como promotores para intentar subsistir pero son muy malos en su negocio.



Ahora intentan subsistir cogiendo franquiciados que trabajen 20 horas diarias ellos y toda la familia (como DIA) y quedándose como central de compras.



En el País Vasco metieron las preferentes a un montón de gente mayor y tienen la gran trampa de las pensiones de los cooperativistas, que siempre se supo que era un riesgo brutal aprovechándose de la legislación de cooperativas que está hecha para empresas muy pequeñas no para hacer esas barrabasada, y no las van a ver ni en pintura, así que tampoco en su zona tienen ningún aprecio.



Es opinión generalizada desde hace años que cerrarán y el día a día no hace más que confirmarlo.