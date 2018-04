Acuerdo de Amazon y Best Buy para vender TV: si sobrevives a Bezos te conviertes en su aliado

Los consejeros delegados de Best Buy, Hubert Joly, y de Amazon, Jeff Bezos.

Los consejeros delegados de Best Buy, Hubert Joly, y de Amazon, Jeff Bezos, han sellado una alianza para vender las televisiones de nueva generación Fire TV. Best Buy lanzará más de diez modelos fabricados por Insignia, la marca propia de la compañía, y Toshiba a partir de este verano. l Best Buy, Target y Lidl torpedean los planes de expansión de Amazon para Whole Foods

Best Buy también ha sufrido la voracidad de Amazon y a día de hoy puede decir que ha sobrevivido. Mientras sus directos competidores, como RadioShack, se han quedado por el camino, la empresa se ha adaptado a los bajos precios que impone Amazon y se ha abierto al comercio electrónico.

La supervivencia al Apocalipsis del retail, la crisis de comercio minorista que golpea al sector en EEUU, tiene premio. Y es el propio Amazon. Las dos compañías se han aliado para vender televisiones inteligentes. Bezos y Joly han sellado un acuerdo para cruzar sus productos en todos los canales de venta.

Best Buy lanzará más de diez modelos de edición Fire TV fabricados por Insignia y Toshiba a partir de este verano. Tendrán la tecnología Fire integrada, y vendrán con un control remoto de voz que incluye el asistente virtual Alexa de Amazon. Best Buy presentará los televisores de Amazon en sus tiendas y en su sitio web, y también se convertirá en un comerciante en el sitio web de Amazon, donde venderá estos televisores exclusivamente.

Los Fire TV es producto exclusivo de Amazon que permite a los usuarios cargar una variedad de aplicaciones, como Netflix y Hulu, en sus televisores. Compite directamente con Apple TV.

"Lo que estamos haciendo es una profunda integración", ha indicado Bezos, reconociendo el hecho de que su empresa y Best Buy a menudo se consideran rivales. El directivo ha señalado que ya en el pasado colaboraron. Los productos de Amazon, como los lectores electrónicos Kindle, se han vendido durante mucho tiempo en las tiendas Best Buy, siendo de los más vendidos.

Las dos compañías dicen que han sido socios durante años y que los productos de Amazon, como los lectores electrónicos Kindle, se han vendido durante mucho tiempo en las tiendas Best Buy. Pero la nueva asociación trae beneficios potenciales para ambas compañías a medida que las ventas de los llamados televisores inteligentes continúan aumentando.

Por primera vez Best Buy estará en la plataforma de comercio electrónico de Amazon. La compañía es de los poco retailers en EEUU que se mantienen en pie y con buena perspectiva de futuro. Best Buy ha logrado sobrevivir gracias la reducción de costes eliminando mucho stock de sus tiendas y ajustando los precios.

De esta manera Amazon se expande de forma física, después de adquirir el año pasado los mercados Whole Foods. La compañía amplía la audiencia potencial para los productos que cuentan con su asistente de voz Alexa.

PUBLICIDAD