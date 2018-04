Una juez arrebata a Schweppes el control sobre su tónica en España

Permite su importación de Reino Unido, pese a que allí es de Coca-Cola

A la izquierda, tónica de Schweppes, y a la derecha de la Coca-Cola en Reino Unido.

Schweppes ha perdido el control sobre su tónica en España. La juez María Cervera, titular del juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona, ha dictado una sentencia por la que desestima una demanda presentada por la compañía contra Red Paralela, una empresa de distribución catalana que estaba importando el producto de Reino Unido, donde la enseña es propiedad de Coca-Cola.

Los abogados de Red Paralela explicaron ayer a elEconomista que "tras esta resolución se podrá adquirir el producto en cualquier Estado de la Unión Europea después de que haya quedado acreditado que Schweppes y Coca-Cola mantienen un desarrollo único de la marca".

Schweppes, propiedad del grupo japonés Suntory, es dueño de la marca en España y otros países de la Unión Europea, como Francia, Alemania, Italia, Portugal, Holanda, Bélgica o Suecia, además de Noruega. Desde 1999 el grupo Coca-Cola adquirió sin embargo los derechos en exclusiva sobre la marca Schweppes en Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Esonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Reino Unido y Rumanía, además de otros países como Islandia, Ucrania, Rusia o Turquía.

Victoria judicial

Hasta ahora, Schweppes había ganado todas las demandas presentadas en España, pero el problema surgió cuando el juzgado de Barcelona elevó el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. Éste dictaminó el pasado mes de diciembre que "el Derecho de la Unión impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero, que ha adquirido los derechos sobre la misma".

La única forma que tenía Schweppes de evitar que se siguiera importando la tónica de Coca-Cola de Reino Unido era demostrar ante el juzgado español que no ha mantenido vínculos económicos con su rival y que no ha generado de forma deliberada la impresión de que se trata de una enseña única y global. Pero eso es algo que no ha ocurrido, por lo que Red Paralela podrá importar el producto del mercado británico, aunque no pertenezca a Schweppes.

La defensa de Red Paralela asegura que "en Reino Unido el producto es un 30 por ciento más barato", por lo que el ahorro será a partir de ahora muy significativo. Schweppes ha anunciado, sin embargo, un recurso.

