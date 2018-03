H&M se hunde en bolsa tras anunciar una caída del 44% en su beneficio

La saturación del mercado es tal que no hay demanda para ese exceso de oferta, si le sumas el que en el mercado de hoy intervienen muchos actores ajenos a estos sectores que invierten cuando ven la minima oportunidad de obtener beneficios y abandonan el barco al ver el minimo riesgo sin el minimo escrupo por los daños digamos colaterales la consecuencia es clara: desaparición de las pequeñas y medianas empresas, comercios, etc .... Asi que estas grandes multinacionales que empezarón destrozando el mercado no me dan ninguna pena.