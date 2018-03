Los efectos secundarios de la 'muerte' de Toys R Us: centros comerciales, jugueteras y empleados

El problema real no es amazon como alguno insinua, al menos en el caso este. Yo soy padre divorciado y a mi peque de 8 años le he colmado de juguetes desde que era pequeño y de nunca le llamaron la atencion la mayoria de los juguetes tradicionales. Solo le llama la atencion la tablet y algunos juegos de pensar. Todo lo que tiene que ver con muñecos, cochecitos, trenecitos y demas que colman a millones las estanterias de los juguetes de este tipo de establecimientos no tienen apenas impacto en el y me imagino que asi debe ser en la mayoria de los niños actuales. Juguetes por los que yo habria suspirado cuando era pequeño el los desprecia como yo despreciaba la fruta escarchada y el guirlache que tanto gustaba a mi padre. Es decir: venden cosas que los niños de ahora ya no quieren. Lo de amazon es lo de menos.