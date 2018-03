La tienda de armas Dick's dejará de vender rifles de asalto tras la matanza de Florida

Exigirá a los compradores de pistolas tener al menos 21 años de edad

Dick's Sporting Goods, una de las cadenas minoristas de venta de armas más importante de Estados Unidos, ha tomado la decisión de dejar de vender rifles de asalto, y además exigirá a los compradores tener al menos 21 años. La medida se produce después de que la compañía hubiese vendido el año pasado un arma legalmente a Nikolas Cruz, autor de la matanza en una escuela de Florida el 14 de febrero en la que murieron 17 personas.

Cruz no utilizó el arma adquirida en Dick's en el tiroteo, según The New York Times, pero aún así el CEO de la compañía, Ed Stack, ha quedado impactado. "Cumpliendo todas las leyes, vendimos un arma al tirador de Parkland en noviembre. No fue el arma, ni el tipo de arma, utilizada en el tiroteo. Pero podía haberlo sido", explica Stack.

"Somos partidarios acérrimos de la segunda enmienda, yo mismo soy propietario de armas, pero no queremos ser parte de esta historia y hemos eliminado este tipo de armas de manera permanente", aseguró el CEO de la compañía, en declaraciones al programa 'Good Morning America', recogidas por Business Insider.

Debate nacional

La masacre ha provocado un nuevo debate nacional en Estados Unidos sobre la tenencia de armas. "Cuando vimos lo que sucedió en Parkland nos quedamos perturbados y molestios", explica Stack. "Amamos a estos niños y su grito de guerra, 'ya es suficiente', nos llegó".

No es la primera vez que Dick's toma una decisión parecida. En 2012 suspendieron la venta de este tipo de rifles, tras la matanda en la escuela primaria de Sandy Hook, pero poco después volvió a tener a la venta el rifle de asalto AR-15, el mismo que se uso en aquel tiroteo. Sin embargo, Stack asegura ahora que la decisión es permantente. "Tenemos que ayudar a resolver el problema que tenemos frente a nosotros. La violencia armada es una epidemia que está quitando la vida a demasiadas personas, incluida la esperanza más brillante para el futuro de Estados Unidos: nuestros niños", aseguró la compañía en su página de Facebook.

