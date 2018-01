El grupo Steinhoff, desesperado: busca liquidez hasta con la venta de caballos de carreras y jets privados

La deuda bruta de la compañía supera los 18.000 millones de euros

El próximo viernes tiene una reunión decisiva con la banca acreedora

El holding sudafricano Steinhoff, dueño de Conforama y Hertz, ha desinvertido casi 900 millones de euros en las últimas semanas para salir a flote después de destaparse un agujero contable millonario. La cifra está todavía lejos de los 3.000 millones prometidos con la banca acreedora para no perder la financiación que le mantiene vivo. l La historia del Amancio Ortega sudafricano que desafió a Ikea y va a terminar como Enron

El grupo se encuentra en contacto permanente con la banca de acreedora para no perder las líneas de crédito que le mantienen vivo. Todavía no se conoce magnitud de las pérdidas de Steinhoff siete semanas después de que la compañía reconociera irregularidades contables en su balance desde 2015. Pero está intentado liquidar sus activos en tiempo récord para no caer.

Hasta la fecha, el grupo ha recaudado casi 900 millones de euros vendiendo desde participadas, jet privados de sus ejecutivos hasta caballos de carreras, pasado por anular patrocinios. La operación más importante ha sido la venta de su participación en la firma de inversión PSG Group, como parte de sus esfuerzos por lograr liquidez antes de una reunión con sus prestamistas el próximo 26 de enero. La compañía ha logrado 480 millones al reducir su presencia en el capital del 16% al 2,5%.

También ha vendido el 17% que poseía en la empresa francesa de comercio electrónico Showroomprivé, con la que recaudó 79 millones de euros. Pero las cifras aún están lejos de los 3.000 millones comprometidos por el grupo en el inicio de las negociaciones con los acreedores.

En riesgo las joyas de la corona

Steinhoff, que tiene en cartera la cadena francesa de muebles Conforama, la cadena de descuento británica Poundland y la firma Mattress en EEUU, podría empezar a desprenderse de las joyas de las corona para calmar a los bancos.

"Vender los activos más pequeños y no estratégicos es su prioridad, pero las desinversiones no se quedarán aquí", señala Syd Vianello, analista de compañías de distribución, a Bloomberg, que además subraya que los acreedores quieren de vuelta su dinero lo antes posible.

Las acciones de Steinhoff han caído un 84% desde el 5 de diciembre, el día en que se anunció los problemas contables y la dimisión el consejero delegado, Markus Jooste. Siete semanas después, los inversores todavía ignoran el alcance de las irregularidades de la compañía, que se remontan a 2015.

Reformulación de cuentas

El grupo podría reformular las cuentas de los últimos tres años tras la contratación de PwC para analizar el impacto. El grupo tiene alrededor de 18.000 millones de euros de pasivo a cierre de marzo y no ha querido presentar las cuentas de 2017 hasta no aclarar el balance contable. Steinhoff afronta este año vencimientos de deuda por un importe de 1.500 millones de euros.

Los apuros han obligado a Steinhoff a vender el jet privado de la ejecutiva, valorado en 24,8 millones de dólares, y equipado con todo lujo de detalles (asientos de cuero, baño de mármol y acabados en madera), y deshacerse por 60 millones de euros de la tienda insignia de su filial de muebles en Austria. También ha suspendido el patrocinio del equipo nacional de rugby de Sudáfrica y las subvenciones a la Universidad de Stellenbosch, donde se formó Jooste.

Los ex jefes de la compañía también están buscando liquidez desesperadamente. El que fuera presidente del grupo Christo Wiese, ha vendido acciones de la cadena Shoprite por unos 280 millones y acciones de la farmacéutica Aspen. El que fuera su segundo, Jooste, ha subastado caballos de carreras y una finca de lujo por un millón de euros.

Inyección de 60 millones

La semana pasada Steinhoff anunció que necesitaba un apoyo de liquidez provisional de sus acreedores de 200 millones de euros para sus operaciones europeas y por lo que llegó a recibir una primera entrega de 60 millones de euros, así como una exención temporal de los vencimientos con el objetivo de "cumplir con los pagos del negocio".

La próxima reunión con acreedores europeos está programada para el viernes en Londres. La compañía intentará que acepten quitas. El banco de inversión Citi ha sido la entidad estadounidense más afectada con 370 millones de dólares de deuda, seguido por 292 millones de dólares en el caso de Bank of America. UBS se ha visto también perjudicado con BNP Paribas y HSBC Holdings al otorgar un préstamo de 2.000 millones de dólares, respaldado con acciones de Wiese.

