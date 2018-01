Carrefour anuncia su segundo profit warning en seis meses y prepara un plan de transformación

No puede ser que vaya uno a comprar cuatro cosas a Carrefour que te llevan cinco minutos en cogerlas y necesites veinte minutos para pagar. No puede ser que pidas un lavavajillas en su tienda online y te digan que te lo llevan en cinco dias y catorce dias mas tarde todavia no te haya llegado. Con estas cosas, Carrefour lo unico que hace es perder clientes y los clientes que se van, no vuelven.