El comercio se prepara para unas rebajas con más ventas, mayores descuentos y récord de contratos

El comercio se hunde, solo tienen beneficios y muy considerables aquellos que todos sabemos y que producen en paises cuyos trabajadores trabajan en unas condiciones cercanas a la esclavitud. Los que tienen capacidad para subcontratar cantidades ingentes de empresas proveedoras que les sirven con unos margenes minimos , despues ellos ya se encargan de tener otras sociedades en determinados paises que a su vez gestionen las ventas a los diferentes paises donde comercializan declarando unos ingresos minimos donde venden y salvaguardando sus beneficios en paraisos fiscales.



Esos que venden al 60 ó 70 % y todavia tienen beneficios y que ejercen tal presión en los gobiernos que se diria que estos legislan a la carta para estas macroempresas.



La gente compra lowcost porque no puede comprar ya otra cosa, se ha generado la espiral perfecta no compro otra cosa pk no puedo y como no puedo todo nuestro dinero acaba en los mismos bolsillos los de aquellos que luego nos ofrecen salarios lowcost y todavia presumimos de lo poco que nos ha costado algo.



La calidad ya no importa, las condiciones laborales de esas personas tampoco, solo nos importa lo inmediato, lo cercano pero las consecuencias estan claras:



Cada vez tenemos menor poder adquisitivo.



Las condiciones laborales son cada vez peores y por primera vez viviremos peor que nuestros padres.



Las parejas cada vez tienen menos hijos porque no pueden llegar a fin de mes o conciliar.



Los jovenes mejor preparados se van al extranjero y posiblemente ya no regresen.



Pero vivan las rebajas, aprovechemonos, compremos barato, cuando cierren todos esos pequeños comercios y empresas que no pueden competir con esos gigantes para los que el cliente no es más que un numero que aporta un beneficio en su cuenta de resultados, el paro se incremente y no tengan ya ni ese resquicio de competencia nos lamentaremos y diremos antes habia una pequeña empresa un pequeño comercio que tenia un servicio muy bueno pero cerro.