Trump carga contra Amazon y pide al servicio postal que le cobre "mucho más" por la entrega de paquetes

Les tendrá que cobrar como a todo el mundo pero no más. Amazón genera mucho envío y por tanto actividad a los servicios postales. Pretender castigarlos es absurdo y no sé como se comerían el trago de mantener medio millón de empleos disminuyendo la actividad. El artículo dice claramente que las pérdidas proceden en gran parte de los costes de jubilación y salud de su personal. En este caso Amazón no pinta nada la solución tendrá que venir por otro lado.