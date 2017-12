Goldman Sachs se convierte en el primer accionista de Dia tras elevar su participación hasta el 10,2%

OS RECUERDO, Golman sarch fue el que le compro deuda soberana a maduro a cambio de petroleo hace unos meses a un interes del 30% anual, cuando todo el mundo le habia bloqueado la financiacion a venezuela.



los de goldman sarch solo buscan SU beneficio, NO CREAN VALOR, ni buscan el valor del accionista, venderan tan rapido como puedan o se haran con el control de la empresa y la venderan por partes,



NO es una buena noticia para sus accionistas, no tengo nada en contra de dia, pero goldman no vela por tus intereses ni busca valor de ningun tipo.



os recuerdo que se puede hacer dinero sin subir el precio de las acciones, (como desguazar la empresa)