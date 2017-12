Carrefour abre en Madrid el primer hipermercado 24 horas de España

Los que dicen que no van a comprar los domingos directamwente no tienen hijos, los que no quieren comprar de madrugada directamente no tienen vida, dos ejemplos, al cine los domingos se va tranquilamente en pareja y o con hijos, de madrugada cualquier cosa, desde compresas para la querida a un medicamento de urgencia a un capricho si trabajas de noche y te da la real gana, lo dicho, que los que critican el 24 horas son tontos, a ver si se creen que los trabajadores van obligados y a ver si se cree alguien que se cobra igual en el turno de noche, por favor, un respeto a los que no son VAGOS.