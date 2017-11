"Tenemos que acercar aún más la gastronomía hotelera al público"

Natural de Vinuesa (Soria) y tras 20 años ligado a la cadena hotelera NH, Luis Bartolomé es el chef ejecutivo del hotel NH Eurobuilding de Madrid y el director gastronómico de Domo, un restaurante donde coordina un equipo de 60 personas y jornadas de miles de servicios -600.000 en 2016-.

Un restaurante que acaba de estrenar nueva carta para el otoño donde, según Bartolomé, prima el sabor y cuyo objetivo es "seguir atrayendo al gran público" y conectando con él. "La hotelería, NH desde hace años, se ha puesto las pilas para conseguir que la gastronomía esté al nivel de sus habitaciones y sus servicios, aunque el reto sigue siendo captar más al cliente", sostiene.

Con la vista puesta en lograr esa atracción, el chef de Domo, formado en la Escuela de Hostelería de Soria, ha apostado por algunos de sus productos más fetiches, como las setas, los alimentos propios de la caza y los guisos, los platos de cuchara, para esta nueva carta.

Junto a estos, Bartolomé ha querido incluir ahumados caseros como el salmón ahumado con vinagreta de huevo o el secreto ibérico con mantequilla colorá y pan de cristal. Además de esas novedades, este chef -que inició su andadura profesional en la cadena NH en el hotel Santo Mauro de la Capital- ha incorporado algunos platos de influencia internacional como la sopa thai aromatizada con pescado, mariscos y arroz vermicelli, influencia de las jornadas tailandesas que realizó el hotel la pasada primavera.

Formado también junto a chefs de renombre como Martín Berasategui y alumno de Enrique Martínez en el Gran Hotel de Zaragoza, Bartolomé, cuyo ingrediente favorito es el boletus, sostiene que su cocina reúne influencias de la Ribera Navarra, de la meseta castellana, de su tierra, Soria, una tendencia urbana, y una línea de fondo mediterránea. Eso sí, siempre sin descuidar que esa cocina sea accesible económicamente para "democratizarla".

Creador de la escuela de cocina Mimentos, Bartolomé -que llegó en 1998 como asesor gastronómico al NH Collection Madrid Eurobuilding para acceder a la jefatura de cocinas en 2001- estima que en la cocina han cambiado muchas cosas desde que él se inició en los fogones. "A los que hemos nacido con la vocación de ser cocineros, el boom por la cocina y de tanto concurso televisivo enfocado a la cocina no nos ha cambiado nada. Es más, reconociendo que esos concursos han venido fenomenal para la profesión, no se nos puede olvidar que la cocina no sólo es salir en la tele y dar entrevistas. El fondo de la profesión requiere esfuerzos y compromiso, una realidad que a veces es muy distinta de la que se muestra en esos concursos", concluye.

