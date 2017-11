El Apocalipsis del retail solo acaba de empezar: más de 30.000 millones de deuda desatará una espiral de quiebras

francisco garcia pamares: "si no puedes asegurar la empresa que viva mas de 10 años, no la compres"



Buffet: "si no estas dispuesto a estar con una accion por 10 años, no la compres ni por 10 minutos"



YO: la tecnologia viene y va, nos ayuda y reinventa absolutamente todo, no se trata de especular, sino de invertir.



Buffet, tiene una empresa en BH, que se llama GEICO, la segunda aseguradora mas grande automovilistca de USA y a dia de hoy, que aun ni existe la conduccion autonoma nivel 4 ni de lejos, y ni una regulacion, ya dijo el año pasado, que el ya sabe que en 30 años, su aseguradora, tendra que adaptarse a los nuevos tiempos.



logros de WB en los dos ultimos años,



apple en 2016 a 105 dolares, ahora a 170,



General Motors 2017 = +30% de beneficio + dividendos del 4%



caja neta en BH de +100 mil millones.