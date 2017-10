Cataluña es ya el mayor riesgo para la economía para el 70% de los empresarios de gran consumo

2, me gusta tu forma de pensar y hay que animar a que así siga todo, yo ya estoy pidiendo ayuda al resto de España para saber como podríamos llamar aquí, en Catalunya, al PER, y cuantas peonadas tendríamos que hacer, además viviremos casi mejor siendo receptores de dinero que dándolo, por tanto, que no decaiga el tema y que se siga así de duro, por ahora no se nota mucho, si que es verdad que la gente está consumiendo menos ocio y compra menos complementos, no se cambia el coche, esperando a ver que viene, pero parece que no superaremos el 25% de paro, como en los peores tiempos de otras comunidades y seguían repartiendo portátiles a los alumnos y dando subvenciones a porrillo, por tanto no hay problema, intentaremos adaptarnos a una vida dura sin poder trabajar y teniendo lo justo para poder vivir gracias a la solidaridad del resto de España.