Guiño de Lidl a Puigdemont: se resiste a mudarse y discrimina el castellano

Me parece que este periódico es demasiado sensacionalista sensacionalista, no me jodas, un titular que pone "Guiño de Lidl a Puigdemont", pero que pretendeis? poner al resto de españa en contra de Lidl por no posicionarse a favor de España? Lo único que ha dicho Lidl, y que me parece lógico, es que "permanecemos atentos a la evolución socio-política de todos los países en los que estamos", eso es guiño a Puigdemont? Que vergüenza de periodismo, y el resto de gente diciendo que no compraran más en Lidl, habéis conseguido lo que pretendíais, enhorabuena "El Economista"