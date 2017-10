La hostelería se hunde un 30% en Barcelona y exige frenar la DUI

Si no les ponéis coto a estos arruinapatrias, muy pronto Cataluña parecerá un solar.



Y es que ya se sabe, que los que gobiernan cataluña prefieren quedarse dueños de algo, a no tener nada.



Cuando esté intervenida, veremos qué hace el pueblo y sus dirigentes.



Si crean malestar, los carros no tardarán en aparecer en escena. Esto, no tiene marcha atrás.