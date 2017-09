Así que pasen cinco años

19/09/2017 - 17:37

Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual, hace un balance sobre la transformación del gigante lácteo.

Tradición e innovación pueden -y deben- ir de la mano. En Calidad Pascual llevamos cinco años apostando por aunar dos conceptos que, juntos, son garantía de éxito. En 2014, nuestra compañía transformó su identidad corporativa de Grupo Leche Pascual a Calidad Pascual, traspasando la frontera del sector lácteo y presentándose como una empresa familiar enfocada en salud y nutrición. Al añadir el atributo "calidad" a la marca, ampliamos la propuesta de valor, que abrimos a nuevos consumidores, productos y sectores.

Esa modernización se sostiene sobre un contenido cada vez más saludable y nutricional, centrado en la innovación y la generación de valor. Ejemplo de ello ha sido posicionarnos como motor del emprendimiento en el sector agroalimentario con Pascual Startup o nuestra apuesta por la innovación en productos saludables, como nuestras leches 0% y Sin Lactosa; Vivesoy Go!, los vasos take away de soja+café; o DiaBalance, la primera marca pensada para personas con diabetes.

Con la mirada puesta en el futuro, nuestra hoja de ruta busca alcanzar más protagonismo y consolidar nuestro posicionamiento como referente en alimentación saludable y en innovación. Todo ello teniendo como horizonte crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad como palancas anticrisis.

Asimismo, la economía circular se ha convertido en otro gran pilar de crecimiento y desarrollo para este siglo. Estamos comprometidos con un modelo que busca la intersección de aspectos ambientales y económicos, y somos una de las empresas pioneras en la aplicación de este tipo de prácticas.

Ahora, el sector trabaja por la mejora y cualificación de las explotaciones ganaderas y los campos. La sostenibilidad ambiental y la eficiencia permiten obtener productos de calidad, para lo que resulta clave promover el valor compartido, la colaboración entre proveedores, fabricantes y distribuidores en toda la cadena de valor. Todo ello sin descuidar la innovación en cada uno de sus eslabones, necesaria para ser líderes, competitivos y satisfacer las necesidades de los consumidores.

Gracias a la labor de publicaciones especializadas, las empresas alimentarias conocemos las tendencias del sector y su futuro. Durante sus cinco años de historia, la revista elEconomista Alimentación ha destacado convirtiéndose en referente fiable y preciso de la acelerada actualidad agroalimentaria. Ha sido un placer leer y formar parte de la revista estos cinco años, y nos proponemos seguir haciéndolo con renovado interés muchos años más.

PUBLICIDAD