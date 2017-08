Amazon declara la "Guerra del Aguacate": los súper tiemblan con la bajada de precios de Whole Foods

La tecnológica anuncia una rebaja de precios en alimentos

Los grupos de distribución registran fuertes caídas en bolsa

Tras adquirir los supermercados Whole Foods, Amazon toma la primera decisión estratégica de calado reduciendo el precio de los plátanos, los huevos, el salmón o del aguacate, que se ha convertido en el producto estrella de la comida orgánica. Los productos rebajados también estarán disponibles en las plataformas de venta online del gigante de Internet. Tras el anuncio las acciones de WalMart, Costco y Target cayeron con fuerza ayer. Las réplicas también se notan en compañías europeas como Carrefour, Tesco o DIA. l ¿Cómo sobrevivir al virus Amazon? Las compañías están obligadas a igualar precios y mejorar servicios

La temida guerra de precios en el sector de la alimentación será una realidad la próxima semana. Amazon ha anunciado una rebaja de precio de los productos de Whole Foods, que ha sido adquirida recientemente por 13.700 millones de dólares.

La cadena de supermercados tiene un fuerte nicho de mercado premium en alimentos orgánicos y naturales. La adquisición de Amazon se ejecutará el próximo lunes tras haber recibido el visto bueno de las autoridades. La compañía de Jeff Bezos no perderá el tiempo para tomar la primera decisión estratégica de integración de ambas empresas. Buena parte de los huevos, salmón, carne, verdura y fruta rebajada de Whole Foods estarán disponibles en Amazon.com, AmazonFresh, Prime Pantry y Prime Now.

La noticia sentó como un tiro en el sector con un desplome de las acciones de los principales grupos de distribución. Costco registró descenso del 5%, WalMart del 2% y Target del 4%.

Los expertos ya habían advertido de las intenciones de Amazon cuando entra en un sector con la estrategia de tirar los precios para dañar a sus competidores. Las réplicas también se sienten en Europa. Los grandes grupos de distribución han abierto con caídas de calado. Compañías como Tesco o Carrefour registran descenso del 2%, incluida la española DIA. Walmart ha sido el primero en responder a la incursión de Amazon al sellar una alianza con Google.

La misma estrategia en distintos sectores

"Rebajar los precios en general no es un proceso sencillo para la mayoría de los minoristas", explica Greg Portell, socio de la consultora AT Kearney, a Bloomberg. "Se necesita tiempo y mano de obra. Lo que Amazon ha hecho es traer un nivel de precios dinámicos que tendrán que ser igualados por cualquiera que venda comida", subraya el experto sobre el futuro del sector.

Amazon juega con ventaja porque los alimentos orgánicos cuentan con mayor margen de beneficio y el músculo financiero de la compañía le permite aguantar la presión. La compañía está acostumbrada a no tener la presión de de las ganancias a corto plazo para primar el crecimiento y la expansión. Sus resultados suelen ser discretos respecto al volumen de negocio.

La tecnología también está a favor de Amazon y Whole Foods gracias al sistema de precios dinámicos que utiliza las plataformas de Jeff Bezos. La cadena de supermercados cuenta con más de 400 tiendas EEUU y el crecimiento de los últimos años se ha visto favorecido por el aumento del consumo en alimentos orgánicos y naturales. El volumen de negocio del sector ascendió a 47.000 millones de dólares en 2016, registrando una subida del 8%, según la Asociación de Comercio Orgánico

Objetivo: expandirse

El objetivo de Amazon con su estrategia de precios es hacer llegar los productos de Whole Foods más allá de sus clientes habituales. La compañía se ha caracterizado desde sus comienzos por retener a sus usuarios y encontrar nuevos clientes con una política de precios bajos. Sin embargo, algunos analistas dudan que con Whole Foods tenga el mismo éxito. "Los clientes de Whole Foods son muy conocedores de Amazon, pero con la operación compró los mismos clientes que ya tenía", indica Matt Sargent, de la consultora Magid.

El gran desafío de la integración de Whole Foods es que pueda seguir la movilidad de precios que tiene Amazon en su web. Algunos analistas advierten que si no lo hacen con la suficiente rapidez una vez anunciados en Amazon pueden tener problemas con los reguladores, según los expertos de Cadent Consulting's Harris.

