Fuga de mano de obra barata en UK: las empresas británicas alertan de que serán inviables sin empleados de la UE

El tercer comentario, de "c", es el que más sentido tiene de todos. ¿De verdad la gente en España es tan tonta como para pensar que el Reino Unido no dejaría entrar la mano de obra NECESARIA procedente de la UE y a ser posible de origen no "lo que hoy llamamos extracomunitario (por el terrorismo y otras lindezas)"? ¿De verdad la gente en España es tan ingenua? De momento hay circulación libre hasta 2020 (que yo recuerde) y luego hay un periodo transitorio hasta 2022. Después, cuotas y dejar entrar a los que sean necesarios. Punto. ¿Que no? No pasa nada, la robótica estará ahí para solucionar eso. No hay peor ciego que el que no quiere ver.