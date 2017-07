¿Cómo sobrevivir al virus Amazon? Las compañías están obligadas a igualar precios y mejorar servicios

Precio, servicio y atención al cliente.



Llevo muchos años comprando por internet y he dejado de comprar en muchos sitios por su nefasto servicio de atención al cliente.



Con Amazon y su opción Premium (ahora Prime), no he tenido nunca ningún problema para devolver cualquier producto que o bien no se ajustaba a lo descrito o no me ha convencido por su calidad.



No me importa pagar algo más si a cambio compro con comodidad y me atieneden como es debido cuando tengo un problema.



Que aprendan los que tanto se quejan, porque las tiendas físicas que dan buen servicio no van a tener problemas mientras sepan diferenciarse en su servicio.