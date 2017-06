Los 'furanchos' gallegos: cocina tradicional en un entorno rural

La persona que ha realizado el articulo o no tiene ni idea o se lo han explicado mal.



Los furanchos nacieron con el fin de dar salida al excedente de vino de las cosechas "caseras", con tu taza de vino te ponian una tapa que antiguamente era "gratis" solo pagabas el vino.



Hoy en dia el concepto es el mismo pero las tapas son mas grandes y elaboradas y en consecuencia cobran por ellas (producto 100% casero y de primera calidad, no la vazofia que dan por ahi en cualquier restaurante), solo está permitido vender vino y agua, solo abren 3 meses al año o hasta que acaben las excedencias de vino.



Los furanchos no los hay por toda Galicia como indica el articulo sino en las zonas productoras de vino, en especial en las rias baixas.