"En tres años abriremos 120 KFC en España, la mitad será en formato chalé"

La marca de restauración KFC ha diseñado un plan estratégico por el que prevé doblar en tres años su peso en nuestro país y pasar de los 93 locales actuales a más de 200.

En concreto, la compañía calcula poder inaugurar 120 establecimientos antes del fin de 2020, haciendo especial hincapié en las zonas donde ahora tiene menos presencia, como Andalucía, Canarias o Castilla y León. De lograrlo, todos esos nuevos restaurantes operarían bajo el paraguas de la franquicia, cuyo coste ronda el millón de euros, y al menos la mitad funcionaría en el formato chalé, según ha explicado a elEconomista Franquicias Manuel Zamudio, director de KFC España.

El directivo, mexicano e ingeniero mecánico de formación, asegura que nuestro país tiene mucho potencial no sólo para KFC, sino para Pizza Hot y Taco Bell, las otras dos marcas de restauración que forman parte de Yum Brands, multinacional a la que lleva unido 15 años. Teniendo en cuenta las tres enseñas, Zamudio asegura que el grupo podría alcanzar los 400 establecimientos operativos en España y Portugal en un horizonte no mucho más lejano de los tres años.

Cinco años después de ocupar la dirección general de KFC España, ¿qué balance hace de la evolución de la compañía en nuestro país?

Es verdad que yo llegué a España en plena crisis, pero? a mí me han pillado todas las crisis en todos los países. En México cada seis años me tocó una crisis, cuando llegué a Inglaterra en 2009 me tocó otra, cuando llegué a España en 2011, otra más? Para mí la crisis ya es lo normal. Y aquí, con ella, hemos abierto más de 30 locales en los últimos cinco años y hemos conseguido que la gente confíe en nuestra marca, que cambie el concepto que tenía de KFC.

¿Cuántos locales tiene KFC en España?

95. Cuando llegué aquí la marca tenía 63. Hemos abierto más de 30 restaurantes y hemos transformado el negocio. En oficinas tenemos 35 personas frente a las ocho que había cuando yo llegué, y hemos conseguido que KFC entre en un nuevo tipo de inversión que es el del chalé. Cuando abrimos el primer restaurante bajo ese modelo en Alcalá de Henares (Madrid) en 2012, la marca cambió, la gente empezó a decir ?¡esto es otra cosa!?, y aquello empezó a generar mucha confianza a nivel interno y, sobre todo, de cara a los franquiciados.

¿Por qué apostar por el formato chalé?

Porque es un negocio mucho más independiente, en el que no dependes de ningún centro comercial. Cuando tienes un restaurante en un chalé, tú marcas tu propio destino, estás visible, en un lugar con mucho tráfico y no dependes de si el centro comercial va bien o va mal.

De los 95 restaurantes actuales, ¿cuántos tienen el formato chalé?

Una treintena. Y la idea es que la mitad tenga ese formato.

¿Cuál es la fotografía que ha diseñado KFC para 2020 en España?

Tal y como vemos la recuperación de la economía, vemos potencial para poder abrir 120 restaurantes en tres años. La idea es duplicar la red de KFC de aquí a 2020, incluyendo los de Portugal. El último año hemos abierto 20 restaurantes, el anterior 12 y este año esperamos superar esas cifras.

Eso da una media de unas dos aperturas al mes...

Sí. En diciembre, por ejemplo, abrimos tres restaurantes, y ya tenemos aperturas previstas para este mes de febrero y marzo.

De esos 120, ¿cuántos locales serán tipo chalé y cuántos propios?

Todos serán franquicias. La mitad tendrá formato chalé.

¿Y la otra mitad?

La otra mitad estará a pie de calle y en centros comerciales que tengan tráfico.

¿Cuál es la inversión necesaria para ejecutar esas 120 aperturas?

Calculamos que los franquiciados de nuestra marca tendrán que invertir entre todos más de 100 millones de euros.

¿En qué zonas de España es más fuerte KFC?

Tenemos presencia en Madrid y Barcelona, que es donde hemos tenido una mayor concentración. Ahora estamos empezando a atacar una zona que teníamos casi vacía, que es Andalucía. Allí ya tenemos restaurantes en Jerez de la Frontera, Málaga, Granada, Sevilla?

¿Qué áreas geográficas interesan a KFC en España para su expansión?

El foco está puesto en todos lados. Andalucía y Canarias tienen mucho potencial, estamos abriendo en Castilla y León y viendo las opciones en las zonas turísticas como Baleares y Levante.

¿Qué cambios ha generado la apuesta por el formato chalé para KFC?

Sobre todo el ver que KFC se ha convertido en una marca cercana para el consumidor español, que reconoce la calidad de nuestros productos.

¿Ha habido cambios en la política de precios?

La categoría siempre se ha distinguido por ser competitiva en precios. Hay que ajustar los precios haciendo ofertas y tener productos por los que el consumidor está dispuesto a pagar. Por eso hemos lanzado productos para compartir por menos de 10 euros.

¿Cuál es el tique medio de KFC en España?

Está en torno a los 10 euros. Es más alto que en la categoría, pero no porque la gente gaste más en nuestros restaurantes que en otros, sino porque a nuestros locales vienen sobre todo grupos.

¿Cómo ha conseguido crecer KFC con ese ticket medio en la crisis?

Con campañas de televisión a nivel nacional. Eso permitió al consumidor, que tenía una imagen antigua de la marca, decirse que merecía la pena volver a probar KFC.

¿Cuál es el perfil del cliente de KFC en nuestro país?

El perfil ha evolucionado. Sobre todo tenemos grupos de personas, incluidas familias o compañeros de trabajo que salen a comer.

¿Los proveedores de KFC son españoles?

Los de las piezas de pollo, que es lo que más vendemos, sí. El resto son proveedores europeos. A medida que vayamos creciendo en España, buscaremos abastecimiento local. Lo que nos llena de orgullo es que hemos conseguido la Q de calidad turística.

¿Cuánto cuesta abrir una franquicia de KFC?

La inversión es principalmente la derivada de abrir un restaurante. Esa inversión oscila entre los 800.000 euros para un local de calle. No queremos restaurantes pequeños, mínimo de 300 ó 350 metros cuadrados. Tratamos de tener restaurantes que puedan contar la historia de KFC para un mínimo de entre 100 y 120 comensales, y puedan acoger cocinas grandes, ya que contamos con producto fresco.

¿Y para los locales en formato chalé?

Hablamos de una inversión de entre un millón y 1.100.000 euros.

¿Cuál es el perfil del franquiciado de KFC?

Buscamos tres cosas en nuestros franquiciados: que tengan capacidad financiera para poder invertir, profundidad operativa y alineamiento cultural, para que nos entendamos.

¿Tienen muchos franquiciados extranjeros que viven en España?

Tenemos algunos franquiciados extranjeros, pero casi todos los nuevos de los últimos tres años son españoles.

¿Qué peso tiene España para el grupo?

Es un país al que vemos muchísimo potencial, porque es uno de los pocos donde tenemos las tres marcas metidas -Pizza Hot, KFC y Taco Bell-. Es pequeño todavía. Tenemos cerca de 100 restaurantes cuando a nivel global tenemos 20.000. Entre las tres marcas podríamos llegar a los 400 establecimientos entre España y Portugal en un horizonte de unos tres años.

¿Cuál es el país más potente para el grupo en el mundo?

China. En Europa es Inglaterra.

¿Cómo ven la competencia?

España es un mercado súper dinámico. No hay días aburridos. Es una industria que se ha revitalizado muchísimo. A mí me encanta la competencia. Cuando hay competencia sana y dinámica, el que siempre sale ganando es el consumidor. Respetamos mucho a nuestros competidores, tanto a los grandes como a los pequeños. Los nuevos conceptos nos ayudan a ver que no podemos quedarnos estáticos.

¿KFC se plantea hacer entrega a domicilio?

Lo estamos haciendo con 10 de nuestros restaurantes, en la zona del Levante y en las islas. Ahora estamos evaluando si debemos o no extenderlo al resto. El negocio del delivery tiene potencial. La duda es si va a ser rentable.

PUBLICIDAD