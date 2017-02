Los sindicatos de Central Lechera Asturiana quieren que el empleo sea hereditario

A la vista de los comentarios convendría aclarar que es radicalmente falso que 'los trabajadores pidan empleos hereditarios'. Es, simple y llanamente, falso. No es verdad. Desde ningún punto de vista es una afirmación verdadera. No es verdad. Es mentira que se pida una aberración tal como que los puestos de trabajo sean hereditarios en la compañía. Ante una afirmación tan alejada de la realidad como la que recoge el titular de esta noticia a uno le gustaría saber cómo ha conseguido esa información el autor. Porque es una información falsa. Es posible que alguien le haya mentido y él no haya contrastado la noticia. Es posible que haya leído o escuchado declaraciones y no las haya entendido- porque no se ha dicho cosa alguna siquiera parecida a esa aberración de que los trabajadores pidan que sus trabajos sean hereditarios. Otra opción es que se haya mentido a sabiendas. Yo suelo ser más pronto a salvar la proposición del contrario que a condenarla, así que creo que al señor Romera le han engañado o que ha entendido mal y que en la vorágine de prisas que es hoy en día el periodismo, en el que hay que escribir mil artículos con la tiranía de la prisa de las redes sociales e Internet, no ha tenido tiempo de contrastar esa información falsa y la ha publicado de buena fe como verdadera. Además reiteráis vuestro error en un artículo editorial comparando la situación en la empresa con la de los estibadores. La situación real es tan distinta que habría que hacer verdadero encaje de bolillos para compararlas. Por fortuna no es verdad que los trabajadores pidan una aberración tal como que los puestos de trabajo en la empresa sean hereditarios. Como digo, no sé cómo habréis obtenido esa información pero, por fortuna, no es verdad.



Le insto desde aquí a ponerse en contacto con algún representante de los trabajadores para que le den la versión correcta y pueda corregir esta información errónea que ha publicado y, además, saber de muchos más aspectos de la ‘controversia’ que no se mentan.



A las personas que han escrito los comentarios he de reiterarles lo que he venido diciendo en el texto. El titular de la noticia es radicalmente falso. No es verdad. Con respecto al tema que expongo de los aspectos que no se nombran- y que al no nombrarse hacen pensar a la gente que no existen- puedo hablar sobre el comentario de NOPROGRESPANDERETA que acusa a los sindicatos de estar ‘volcados en conservar privilegios de los contratados olvidando a los posibles personas a contratar’. En este caso concreto- sólo hablo de este caso, no pretendo extrapolarlo a ningún otro- es más bien al contrario. Te invito a que investigues y acudas a primeras fuentes más allá de las retóricas y lugares comunes típicos de ‘empresarios’ y ‘trabajadores’.



Saludos.