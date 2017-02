La huelga de los estibadores forzará a la industria a operar por Francia y Portugal

Se ha puesto en marcha toda la propaganda del Gobierno en contra de este sector para machacarlo con mentiras, tal es así que hasta se publican insultos, como podemos ver aquí.



Conozco el sector lo suficiente para saber que, si bien hay quien lo gana bastante bien, también los hay, y muchos que no lo ganan, o que han cedido muchos derechos, como ocurre en el Puerto de la Luz en Gran Canaria, que han bajado los costes y son rentables.



Pero claro, solo se escucha una parte y otros, más bien por envidia, hablan sin saber o por lo que oyen.



Sin embargo los costes del transporte interinsular, en canarias, por ejemplo, cuestan más que los mismos contenedores traídos desde península, o los viajes en avión que prácticamente opera una compañía entre islas a precios bestiales y no es culpa de los estibadores, pero claro, esas cosas mejor no se comentan, sencillamente porque una publicidad de esas compañías son más rentables para periódicos