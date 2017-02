Un supermercado de Suiza empieza a comercializar hamburguesas y albóndigas hechas de insectos

Hamburguesa de harina de larvas de gusano, elaborada por Essento.

La forma actual de producir carne no es sostenible para el planeta, como advierten desde numerosas instituciones, incluida la ONU. La ganadería agota la tierra y el agua del planeta, una situación que se agravará en los próximos años: "En 2050 el mundo estará habitado por 9.000 millones de personas, tenemos que encontrar nuevas formas de alimentación", aseguraba un informe de la ONU publicado en 2013.

Una de las alternativas que barajaba dicho informe eran los insectos como fuente de alimentación, al que otorgaba "un enorme potencial". Y en Suiza, la cadena de supermercados Coop ha dado un paso más en este aspecto, al anunciar que desde este año empezará a vender en tiendas de alimentación hamburguesas y albóndigas hechas a partir de harina de larvas de gusano.

Estos paquetes de alimentos hechos de bichos, producidos por la startup Essento, estarán disponibles en la sección de carne refrigerada de Coop.

El pasado mes de diciembre el Gobierno de Suiza puso fin a la exigencia para los comercios de contar con un permiso especial para vender alimentos que contuviesen insectos. Ahora basta con cumplir las regulaciones habituales de seguridad alimentaria.

La importancia del sabor

"Colaborar con una gran cadena de supermercados nos permite llegar a un público más amplio", reconoce Christian Bärtsch, cofundador de Essento, en declaraciones a Business Insider. Y aunque puede no sonar demasiado apetitoso, desde la startup quieren aprovechar la popularidad para cambiar los hábitos de los consumidores.

Sin embargo, es importante que sean productos bastante sabrosos si quieren convencer a los consumidores y tener éxito, advierte Kelly Goldsmith, profesora de la Kellogg School of Management.

"Corren el riesgo de que nadie los compre", asegura la experta, en declaraciones al New York Times. "Si los comensales prueban estas comidas y no saben muy bien, no habrá una repetición de compra", sentencia.

