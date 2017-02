Falsa alarma con el bacon en Estados Unidos: los precios se disparan por la caída de reservas

Esto me hace sonreír....como con lo de Trump



Resulta que Trump no podía ganar porque los medios decían que no podía ganar. Pero ganó.



Pues bien.... después de cientos de medidas contrarias a las grasas, anuncios, sesudos estudios sobre lo malo de la carne y, sobre todo del bacon, y de lo muy guay que es la dieta vegana y todas esas tontás..... ahora resulta que los americanos van y pueden acabar con las reservas de esa exquisitez del cerdo...



Los constructivas sociales.... se lo tenían que hacer de mirar.



No por mucha propaganda dirigida a unos objetivos, si la población no los percibe realmente como buenos... simplemente... no harán caso.