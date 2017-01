Lola Market pone la tecnología al servicio de los mercados tradicionales

Casi un año y medio después de lanzar Lola Market, la plataforma online que permite comprar en cadenas de distribución y mercados tradicionales, su consejero delegado Luis Pérez del Val, confirma la intención de la firma de llegar a otras ciudades españolas a partir de este año.

Aunque muchas son las candidatas, el empresario -fundador y antiguo consejero delegado de Bodaclick- sostiene que el próximo destino de este modelo de negocio será Valencia. Un modelo que facilita clientes y ventas tanto a la gran distribución como a los mercados tradicionales a los que, a su juicio, Lola Market ha puesto la tecnología a su servicio.

¿De dónde nace el proyecto de Lola Market?

Lola Market se constituye en marzo de 2015 y en septiembre de ese año empieza a operar. La idea nace tras analizar distintos proyectos de distintos sectores, incluido el de Instacard. Un proyecto que funcionaba en Estados Unidos haciendo lo mismo que ahora hacemos nosotros. Para sacarlo adelante, nos unimos varios socios promotores como José Luis Vallejo, ex de BuyVip, y Eduardo Díez-Hochleitner, presidente de Másmóvil.

¿Cómo se define el modelo de negocio de Lola Market?

Como un modelo que permite al consumidor entrar en un market place donde tiene a su disposición los principales supermercados y mercados de su ciudad, así como las principales tiendas especializadas para hacer una compra multitienda a través de su móvil, su tableta o su ordenador. Cuando el consumidor hace un pedido, nos llega a nosotros y es entonces cuando uno de nuestros personal shopper va a las tiendas seleccionadas por el consumidor en su compra para adquirir los productos elegidos. Nuestro modelo es como un mayordomo.

¿En qué ciudades opera Lola Market actualmente?

En septiembre de 2015 empezamos en Madrid y en mayo de 2016 en Barcelona. Es donde estamos actualmente, en las dos ciudades y en algunas partes de la periferia como Pozuelo, Aravaca o la zona de Las Tablas, en Madrid.

¿Hay un plan de expansión para la firma?

Nos gustaría extendernos a otras ciudades, a las principales capitales de provincia como Valencia, o algunas de Andalucía, el Levante o el Norte de España. Tenemos que decidir el orden, aunque Valencia será seguramente nuestro próximo destino.

¿Con qué cadenas trabaja Lola Market?

Trabajamos con DIA, Mercadona, El Corte Inglés, Caprabo, con supermercados ecológicos, con tiendas más especializadas como La Garriga, Embassy, Taste of America... Nuestro producto es muy completo.

¿Se plantean llevar el negocio a nuevas cadenas de distribución?

Hay que seguir ampliando el número de cadenas con las que trabajamos, pero hay que ir dosificándolo en función de nuestra base de usuarios. Hay que buscar un equilibrio porque la rentabilidad del modelo la trae mucho la densidad. Si te despliegas mucho y muy rápido al final el modelo no es tan conveniente.

¿Por qué Lola Market tiene tanta presencia en mercados tradicionales?

La tendencia del mercado tradicional ha sido la de ir perdiendo importancia y cuota, y productos como el nuestro cambian esa tendencia. Nosotros vimos hace un año que trabajar con el mercado tradicional era una oportunidad enorme porque estaba un poco abandonado, y nosotros vimos la oportunidad de poner la tecnología a su servicio.

¿Qué prevén para la cuota de mercado del comercio ?online? en la alimentación en España?

La cuota de mercado del comercio online en el sector de la alimentación en España actualmente está en un 1,2 por ciento, pero creo que éste es de esos sectores en los que la cuota online va a ser muy alta. Creo que va a igualar a la de otros sectores como el de los viajes. Hay mucha gente que dice que prefiere ir al mercado o al supermercado antes que hacer la compra por Internet; es verdad que existe ese sentimiento, pero no es una realidad. La realidad va a ser muy distinta porque cargar con kilos de peso, trasladarte hasta las tiendas, perder tiempo? hace que hacer la compra físicamente no tenga sentido, aunque obviamente esto lleva un proceso.

¿Quiénes son los clientes de Lola Market?

El perfil de nuestro cliente es muy amplio, tenemos desde gente muy joven de 20 años hasta personas de 60 ó 70 años, que aunque les cuesta adaptarse más a las nuevas tecnologías también compran en Lola Market, muchas veces porque son sus propios hijos los que les hacen la compra. De todos, la mayoría forma parte de la generación que ronda los 40 años, que trabaja, tiene familia y poco tiempo para ir a hacer la compra.

¿Cuál es el ticket medio de las compras en Lola Market?

En torno a los 100 euros, el más alto del sector. En cualquier supermercado tradicional o página web, el ticket medio es menor que el nuestro, que nos encontramos con contingencias que pueden ayudar a otros.

¿Qué peso tienen los frescos en esos tickets?

Los frescos para nosotros son un punto esencial de nuestra estrategia pero pesan menos que los secos, porque la gama de estos últimos es mucho más amplia. Sin embargo, consideramos estratégico al fresco porque consideramos que en cuanto fidelicemos al cliente con los productos frescos los habremos fidelizado para que hagan la compra mensual.

¿Hay hueco para nuevos operadores que hagan lo que hace Lola Market?

Ahora, haciendo lo que hacemos nosotros, en España somos muy pocos, somos cuatro. De todos ellos, Lola Market creo que ha sacado la cabeza. En Madrid, desde luego, porque arrasamos. Nosotros somos un facilitador de la distribución mientras que otros le hacen la competencia. Y luego está Amazon, que es un e-commerce. Es decir, claro que podrían llegar nuevos operadores, pero llegarían tarde porque ya les habríamos sacado mucho terreno, aproximadamente unos dos o tres años de ventaja. Entre 2014 y 2015 existió la oportunidad de entrar en este negocio. Ahora, por supuesto, se puede entrar, pero si los que estamos lo hacemos bien, es difícil que encuentren hueco.

¿Qué supone la competencia de Amazon para la compañía?

Lo que hace Amazon es diferente. Nuestro modelo de negocio pasa por no tener stock, no tener nave y no tener camiones. Amazon tiene las tres cosas: tiene stocks, tiene naves y tiene flota. Nosotros somos un negocio mucho más virtual en el que la figura del personal shopper -la persona encargada de comprar los productos que el consumidor ha elegido en su compra- es un servicio que da un valor añadido. Amazon, lo que te aporta, es la posibilidad de hacer una compra de conveniencia. No creo que estén orientados a las compras grandes del mes; nosotros, en cambio, sí. Y luego está el tema de los productos frescos. Creo que Amazon lo tiene más en fase de pruebas que nosotros, que lo tenemos gracias a nuestra presencia en los principales mercados de Barcelona y Madrid.

¿Cuántos ?personal shopper? tiene Lola Market?

Unos 60, aunque no trabajan con nosotros full time. Cada uno decide el tiempo que quiere y puede trabajar y en función de eso les organizamos los horarios. Son personas que dominan los supermercados y el género fresco.

¿Quiénes son los ?personal shopper? de Lola Market?

Son gente muy heterogénea. Tenemos desde estudiantes que quieren ganarse un dinero y les gusta el tema hasta amas de casa, personas que han trabajado en el mundo del reparto, reponedores de almacenes?

¿Cuáles son los gastos de envío que paga el consumidor cuando hace una compra en Lola Market?

Los tenemos fijados en 4,90 euros por cada punto de recogida. Sin embargo, si el cliente decide hacer un pedido para que se lo entreguen en una hora punta entonces el coste es de 5,90 euros, y si lo hace para que se lo entreguen al día siguiente baja a 3,90 euros.

¿Qué previsión hace para Lola Market en 2017?

No nos atrevemos a hacer previsiones, pero sí estoy seguro de que va a ser un año de crecimiento exponencial. El inicio del año ha sido descomunal al multiplicar por varias veces nuestro récord anterior. Es un servicio que cada vez gusta más y a más gente de todo tipo: familias, gente soltera, joven, más mayor? Lo que sucede es que tienes que probarlo varias veces, pero una vez que lo has probado ya no lo puedes soltar. La primera vez que haces la compra online es costosa, en cuanto al tiempo. Pero la segunda, ya no tardas apenas nada, porque sólo tienes que tunear la compra anterior. Seis de cada diez repiten.

¿Calcula que la firma llegue al ?break even? en 2017?

Creo que llegará entre 2018 y 2019.

