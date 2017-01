Coca-Cola, demandada por mentir, como las tabaqueras, por los efectos sobre la salud

#12 pital..... no deja usted tonteria sin decir.... durante miles de siglos.. jope que pronto se embala al gente.... viviamos como mucho 35 años..si no nos comia un bicho antes.. eso para empezar..



en cuanto a la lactosa es justo, justo al reves.. eramos alergicos a la lactosa toda la especie humana y una mutacion hizo que gran parte de la poblacion al menos europea pueda tomar leche de hecho hasta hace dos dias como quien dice se recomendaba la lecha a todas horas... pero ha llegado la moda de la inteolerancia a la lactos... ea y como siempre los progres a prohibir lo que nos les gusta a ellos... que les gusta a otros se fastidien se prohiben porque a ellos no les gusta.



.,. Por otro lado en tu idilica arcadia se comia trigo, o gluten si lo pillabas sin te sentaba mal te fastidibas .. y vienes a decir que como hay celiacios... el resto no podemos comer trigo.



¿tun no quemas bien el gasoil verdad muchach@? ahora la tonteria de pancreas...



mira si no te gusta la cocacola con azucar no la bebas, asi de facil.. pero no os que os puede el dictador que llevais dentro... no os basta con no tomarla vosotros.. teneis que prohibirsela a los demas.. encima vasi de libertarios y soi los mayores dictadores del planeta..



.. desde luego el adoctrinamiento progre no para de crear totnerias como el que no debemos comer higos o brevas porque fomentamos que se muerana las avispas que crian sus larvas dentro... es decir para que no se mueran mientras se reproducen las matamos eliminando el arbol (higuera) donde lo hacen.. total sin avispas.. sin es que son unos listos...



y no habia obesidad poruqe no habia comida bastante y eramos perseguidos por otros animales...