Sierra de Segura innova con el olivo para impulsar su aceite

El Consejo Regulador apuesta por una variedad única, Manzanillo de Jaén, para diferenciarse en el mercado. Además, impulsa el comercio ?online? del oro líquido para acercar el campo a la mesa.

Soplan vientos de cambio en el olivar de la Denominación de Origen de la Sierra de Segura, en Jaén. Vientos que podrían recuperar una variedad prácticamente olvidada en el mercado como la del Manzanillo de Jaén, presente en esa zona y defendida ahora por el Consejo Regulador de esa Denominación de Origen. Una variedad con la que según dicho Consejo la Denominación podría atraer nuevos consumidores, interesados en probar nuevos aceites de oliva y dispuestos incluso a pagar más por vivir esa experiencia de tinte sensorial.

Para ello sólo hace falta que alguna almazara de esa Denominación dé un paso al frente y decida recuperar esa variedad de la que, según Francisco Moreno, secretario de dicho Consejo Regulador, ?hay hasta de 50 hectáreas localizadas -principalmente en La Puerta del Segura- dentro de la zona correspondiente a la Denominación?.

De ser así, se podrían comercializar aceites monovarietales o en coupage con DO Sierra de Segura, hechos con esa variedad y no sólo con la picual, como sucede actualmente. Una de las diferencias entre el manzanillo y la picual -la más presente en esta denominación- es que la primera es más dulce que la segunda, lo que no sólo diversificaría la producción de la denominación, sino muy probablemente el tipo de clientes que ahora compran el oro líquido extraído de estos olivares.

?Creemos que sería una oportunidad sacar esa variedad al mercado porque es diferente. No es tanto un coste económico como un tema de mentalidad. Queremos intentar llegar a todos los consumidores finales posibles, especialmente a aquellos que buscan nuevas experiencias?, matiza Moreno.

Marchamo de elaboración temprana

De ahí que el Consejo Regulador también defienda la elaboración de aceites de oliva con las primeras aceitunas que se recojan de los olivos para hacer lo que se llama aceites de recolección temprana. Un tipo de aceites de oliva virgen extra que el Consejo ha identificado con un marchamo de calidad que se ha convertido en el primero que expide una Denominación de Origen en España.

En concreto, ese sello garantiza aceites de la más alta calidad al haber sido producidos antes del 30 de noviembre procedentes de aceitunas verdes o enveros. Pese a que el marchamo lleva tres campañas vigentes, el Consejo Regulador insiste en que es necesario hacer de él una mayor promoción en nuestro país. ?El aceite, cuanto más joven mejor. Y nosotros lo tenemos. Ahora lo que debemos hacer es seguir trabajando para dar a conocer el buen aceite de oliva, como el que tenemos en la Denominación de Origen de Sierra de Segura?, matiza Moreno.

Tanto la recuperación de la variedad del Manzanillo de Jaén como la producción de aceite de oliva virgen extra de recolección temprana forman parte de la lista de opciones que el Consejo Regulador ha identificado para que la Denominación de Origen ofrezca aceites diferentes a los consumidores y las almazaras de la zona puedan diferenciarse entre sí. Una diferenciación que según Moreno también podría llegar de la mano del oleoturismo.

Al igual que muchas de las bodegas de vino de nuestro país apostaron hace varios lustros por abrir sus puertas para dar a conocer las bondades de sus caldos a los consumidores, a los que además ofrecen en la mayoría de los casos restaurantes donde comer y habitaciones en las que hospedarse, el Consejo Regulador de la Sierra de Segura apuesta por que las almazaras de esta denominación lleven a cabo esas prácticas. Algo que, aunque aún de forma tímida, ya hacen algunas.

Comercio ?online?: vía para ir del campo a la mesa

Y al igual que hacen muchas de nuestras bodegas, el Consejo Regulador también defiende la idea de aumentar las ventas de las almazaras de esta denominación vía online. De ahí que ya haya puesto en marcha una página web en la que cada almazara, a través de su propia TPV online, puede vender sus aceites. Ventas que a día de hoy se concentran especialmente en Madrid, Cataluña y País Vasco.

?Pensamos que si algún producto alimentario puede arrancar en el comercio electrónico ése es el aceite de oliva, básicamente por dos razones: por el peso y porque no vendemos un producto perecedero?, sostiene Moreno, para quien el comercio electrónico es una fórmula para evitar los intermediarios entre los agricultores y los consumidores.

?La idea de la tienda online de las almazaras es llegar del productor al consumidor. Los agricultores tienen que luchar por lo suyo y una de las cosas que pueden hacer es reducir el número de intermediarios que hay entre ellos y los consumidores, como esos corredores de aceite?, defiende Moreno. ?Tenemos que defender nuestras marcas y para ello a veces basta con contratar un comercial?, apostilla.

Una estrategia que vale para el mercado internacional, pero sobre todo para el mercado nacional que aglutina la inmensa mayoría de las ventas de esta Denominación de Origen.

Según los datos facilitados a esta revista por el Consejo Regulador, las ventas de la D.O. Sierra de Segura fuera de España representan el 7,48 por ciento del total, teniendo como principales destinos los mercados de Alemania, Austria, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Rumania, Suiza, Canadá, Australia, Japón, Estados Unidos y China. Precisamente estos dos son países que en los últimos tiempos se han lanzado a la plantación de olivos -el segundo- y a la elaboración de aceites de oliva -el segundo- aumentando la competencia internacional del oro líquido español en el mundo.

Algo que según Francisco Moreno se debe a que ?está aumentando la demanda mundial de aceite de oliva porque se está creando el hábito de consumir aceite de oliva en el mundo?. Conscientes de este tirón, desde el Consejo Regulador sostienen que la Sierra de Segura podría hacerse un hueco en mercados nuevos como Brasil o los países escandinavos.

Mercados en los que el Consejo Regulador quiere, como en todos los demás, dar a conocer la historia y las peculiaridades de los aceites de oliva elaborados en la Denominación de Origen de la Sierra de Segura en Jaén.

Entre esas peculiaridades figura el hecho de que los olivares de esta Denominación son de montaña -algunos olivos están a 1.200 metros de altitud- lo que, si bien eleva los costes de producción, también arroja unos paisajes muy inesperados en esta zona de España, por su verdor y por estar en un enclave muy próximo al pantano del Tranco, cabeza del río Guadalquivir.

Es más, de las 48.000 hectáreas de olivar aglutinadas en esta Denominación, 16.000 están enclavadas en el interior del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Algo por lo que este olivar es, según Francisco Moreno, ?el olivar más protegido del mundo desde el punto de vista medioambiental?.

Eso sí, al tener parte de sus hectáreas en el Parque Natural, la Denominación también cuenta con algunas restricciones, por ejemplo a la hora de tratar ciertas plagas, como la mosca del olivo, la más extendida en todos los olivares. En este caso, para tratarla, los agricultores de esta D.O. tienen que usar productos biológicos que, además, no atacan a la abeja.

La Denominación de Origen cuenta con 24 almazaras y más de 8.000 agricultores, buena parte de la población activa de esta comarca, compuesta por 24.000 personas. La zona cuenta sobre todo con extensiones agrícolas que son minifundios.

