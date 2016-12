Extremadura pide al Gobierno producir más cava frente al rechazo catalán

usted simplemente ni cree en el mercado ni cree en las libertades individuales. La decisión siempre ha de ser del consumidor no del burócrata de turno, esto de las DO, y se lo digo como economista, es una estafa intelectual, el productor es quien tiene que diferenciar su producto y no el dinero de nuestros impuestos quienes los diferencien o impidan la libre competencia, que los de Vilafranca quieren competir en cooperativas y creen su propia distintión, llámele X o llámele DO, pero pagado por los productores, esto a lo mejor no les es productivo, pero es una decisón de ellos y no que siempre decidan otros por nosotros y lo hagan con nuestro dinero. A esto se le llama, libertad de merdado y no esta bazofía de interventores y proteccionistas que no nos hace ningún favor como consumidores, que somos todos, limita la competencia y eleva artificialmente los precios, y lo peor de todo, no nos dejan elegir ni competir libremente