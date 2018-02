800 547

El temporal afecta a 200 carreteras y puertos, 11 cerrados

Madrid, 28 feb (EFE).- El temporal de nieve, viento y frío continúa complicando hoy la circulación en casi toda España, donde 201 carreteras y puertos de montaña están afectados por la nieve y el hielo, 11 cerrados y en 52 se requiere el uso de cadenas.

A primera hora de la mañana, la situación más complicada todavía se encuentra en las provincias de Huesca, Teruel, Castellón y Valencia, según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT)

En la red viaria principal hay 27 vías afectadas, aunque ninguna cortada al tráfico, y son necesarias las cadenas en la AS-1 y en la AS-2 pertenecientes a la comunidad de Asturias, en Cantabria en la A-67 mientras que en la provincia de Huesca (Aragón) los problemas se centran en la A-2, la A-22 y en la A-23.

En la red secundaria, las comunidades de la mitad norte peninsular son las que más sufren los problemas derivados de la nieve y así en Asturias se mantiene intransitable la AS-117, en Huesca (Aragón) la A-139 y la A-2606, y en Cantabria la CA-631 y la CA-643.

En estos momentos los tramos con mayores problemas en Castilla y León se encuentran en las provincias de Burgos donde la N-I está cerrada al tráfico desde el kilómetros 300 al 307, y en Salamanca, con cortes en la carretera DSA-180.

La DGT -que no ofrece información de Cataluña y País Vasco, ya que estas comunidades cuentan con su propio servicio de información de tráfico- recomienda a los conductores no viajar por carreteras afectadas por la nieve, a no ser que sea estrictamente necesario, y recuerda que el temporal se está extendiendo a la mitad norte del país.

PUBLICIDAD