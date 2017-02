Recoger la basura y tratarla es más caro de lo que pensamos

no progres pandereta

lo que tiene ue haber es menos servicio compra votos.... que un progre quiere vivir sin trabajar... muy bien... ni medico, ni subvenciones, ni nada... es su eleccion.



que un trabajador SI QUIERE TRABAJAR Y NO PUEDE POR ESTAR ENFERMO O NO SALIRLE TRABAJO ANUQNUE LO BUSCA si hay ayudas que sean necesarias...



Que un morito viene aqui.. ¿quien lo ha llamado? ni medico, ni ayuda.... cuando empieze a cotizar y cuando lleve los meses trabajando que se le pide a un español empezamos a hablar.



¿que es eso de subvenciones para esto y aquello? ni una... creditos a interes cero todo lo mas..



¡que quieres cambiar un frigo por otro mas ecologico! te lo pagas tu que eres el que te vas a ahorrar la factura de la luz.



que quieres coche nuevo, ni un puto PIVE mas... y a las casas que fabriquen coches obsolescente o que duren poco crujidas a impuestos y que hagan coches que vayayn bien 15 años al menos.



que el cuento de los coches va camino del de los telefonos... coche que hoy son maravillosos dentro de 6 meses ya son chatarra...



Eso y cortar politicos y prebendas y veras.. como hay superavit...



Los estudiantes... todos matriculas gratis... el que apruebe en un numero de años adecuado a la dificultada de la carrera devolucion facilona de lo aportado, el que vaguee crujida de impuestos. que los estudiantes de ahora tienen una fraccion bastante grande que creen que con 2000 euros de matricula ya tienen derecho a pasar el tiempo haciendo amigotes en la facultad, que el resto de las 18000 euros que cuesta cada estudiante los pagamos los demas via impuestos para que esten todo el dia haciendo el vago o haciendo politica. A la universidad a estudiar, cuando terminen como si se quieren dedicara a criar gusanos de seda.