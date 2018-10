Adidas vestirá de oro al Arsenal a partir de la 19/20 y le convierte en el tercer club con más ingresos

El Arsenal ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales que ficha por Adidas a partir del 1 de julio de 2019. El conjunto inglés no ha trascendido hasta ahora datos oficiales sobre cuántas temporadas ha firmado con la empresa alemana o cuánto ingresará, pero The Mirror ya avanzó hace unos días que recibirán alrededor de 340 millones de euros por cinco temporadas.

El rotativo británico asegura que los 'gunners' se convierten así en el tercer club de fútbol que más ingresa en cuanto al patrocinio de sus equipaciones, superando al Manchester City o Chelsea con los que también compite en la Premier League. Solo el Manchester United, también con Adidas desde 2014, y el Barcelona con Nike ganarán más que los londinenses a partir de la próxima temporadas.

Arsenal and adidas have agreed a new kit partnership, effective from July 1, 2019 pic.twitter.com/ceZzq0elgs