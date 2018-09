Ronaldo Nazario: "Con el Valladolid juego con la emoción de toda una ciudad, soñamos con Europa"

El exjugador de fútbol y reciente dueño del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha presentado el nuevo proyecto en su carrera deportiva durante el World Football Summit. A través de una conferencia junto al presidente del club pucelano, Carlos Suárez, y Julio Senn, exdirector general del Real Madrid, el brasileño se ha mostrado confiado de que su nuevo camino "va a ser exitoso", ya que piensa "darlo todo pues en juego no está un club, sino una ciudad entera a la que voy a intentar hacer soñar con Europa".

"Elegí el Valladolid porque es un equipo con mucha tradición, de una ciudad increíble, con mucho entusiasmo de la gente por el fútbol y que tiene una afición con un potencial de crecimiento muy grande", ha dicho un Ronaldo que al principio "no estuvo seguro de adentrarse en el proyecto". Pese a ello, el exdelantero cambió de idea a principios de agosto y entre bromas comenta que "desde entonces no he parado, trabajo más y cobro menos que cuando era jugador, pero tengo mucha ilusión".

Ronaldo ha confesado que "la rentabilidad del proyecto la marcará la permanencia en Primera", pero confía en que "aunque el Valladolid baje esta temporada, vamos a intentar hacer el club aún más grande". El objetivo del brasileño, además del deportivo y el económico se introduce en el terreno social y es que considera clave "dar las infraestructuras a Valladolid para que todos los niños pucelanos hagan deporte".

El exjugador, entre otros del Real Madrid, no ha acudido con grandes inversores detrás en esta compra donde ha depositado alrededor de 30 millones de euros, sino que lo ha hecho "personalmente", como ha reconocido Senn, su hombre de confianza en el terreno empresarial. En el conjunto vallisoletano su mano derecha será el actual presidente del club, Carlos Suárez, quien eligió a Ronaldo "porque se siente identificado con nosotros y más que un impulso económico ha dado un impulso emocional a la ciudad". "Él vende fútbol en estado puro", ha sentenciado el dirigente del Valladolid.

Una de las primeras acciones de Ronaldo ha sido la renovación de Sergio González. El entrenador del club pucelano es "una piedra indispensable", en palabras del dueño brasileño. Tras él, pretende ir ampliando el contrato del resto del bloque fuerte de la plantilla con el objetivo de "construir un equipo de futuro". Tanto el presidente como Senn han coincidido para cerrar su presentación que "el objetivo es asentarnos en Primera", pero el propio exjugador ha ido más allá y confía en que "podamos soñar con Europa, por ilusión no será".