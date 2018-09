Tebas insiste en llevar el Girona-Barcelona a EEUU: "No se me quita la idea de jugar el partido en Miami"

Sergio de la Cruz Madrid

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha insistido en que no piensa dar marcha atrás al plan de llevar el Girona-Barcelona a Miami a finales de julio a pesar del rechazo inicial de la Federación de Fútbol (RFEF) y el sindicato de jugadores AFE, que este lunes ha anunciado su 'no' a la propuesta del dirigente.

"Parece que vamos a jugar todos los partidos en Miami. Hay una alarma social exagerada. En la industria del deporte tenemos que intentar copiar y mejorar lo que hacen los demás. ¿Por qué la NBA puede sacar partidos oficiales fuera de Estados Unidos, en Londres, y por qué nosotros no?", manifestó durante su intervención en el congreso World Football Summit en Madrid.

Tras ello, Tebas ha salido al paso para asegurar que "en absoluto" se le ha ido de la cabeza renunciar a su proyecto: "Sabíamos que no iba a ser nada fácil (...) Tenemos que trabajar a lo mejor tenemos que reducir el 90% al 89. Tenemos derecho a hacerlo".

Una idea, la del Girona-Barcelona en EEUU, que le ha acarreado el enésimo enfrentamiento con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, con el que mantuvo una acalorada discusión el pasado domingo en un programa radiofónico y al que ha querido lanzar un mensaje: "A mí la reacción del presidente Rubiales me ha sorprendido: el viernes nos llega una carta diciendo que subsanemos ciertas cosas y ayer (por el domingo) sin haber contestado dice que se nos quite de la cabeza. Suena a película de Almodóvar".

Aún así, niega que exista a día de hoy una guerra entre LaLiga y la RFEF: "Hay guerra cuando dos se disparan. Yo no tengo guerra con RFEF. Lo único que veo es que la RFEF quiere recuperar unas competencias y solo se puede recuperar lo que es suyo. Esto no es nuevo, se viene diciendo ya y toda esta cuestión o amenaza no es nueva, se decía desde hace 14 años. Terminamos convenio a final de temporada. Yo me siento con la RFEF y me he sentado en julio dos veces, alguna vez más con el secretario general seguimos hablando. Hay discrepancias en temas pero es normal. Hemos arreglado el tema de los árbitros, el de la Supercopa lo de la guerra os gusta mucho más a vosotros".

Para el partido en EEUU, Tebas cuenta con el 'no' del Real Madrid, anunciado por su presidente, Florentino Pérez, en la Asamblea de socios. El dirigente asevera que, en todo caso, la negativa del Real Madrid no representa "ningún problema" para su proyecto: "Si el Real Madrid no quiere ir, que no venga. No hay ningún problema. Hay clubes interesados en ir".

Un partido de Ecuador el próximo curso

Tebas también reconoció que, en paralelo al partido en EEUU, está encima de la mesa la opción inversa, la de alojar un partido de otra liga en España, en concreto de la liga ecuatoriana: "No es un deseo, es un plan que establecimos allí y que podría producirse pensando en la cantidad de aficionados ecuatorianos que hay aquí. Yo por lo menos creo que esta temporada no, la siguiente. Es una decisión que tienen que tomar los clubes, pero en la asamblea lo comentamos".

El presidente de LaLiga explicó que las relaciones entre su organismo y la liga ecuatriana son muy cercanas, lo que facilitaría el acuerdo:"Entre nuestra expansión internacional está la de trabajar en asesoramiento para otros países. Ecuador es un caso especial porque el director general es un empleado de LaLiga, un alto ejecutivo nuestro que se ha ido a trabajar a Ecuador con nuestra orientación. Estamos muy cercanos a esa liga".