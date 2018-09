Andrés Iniesta y Fernando Torres abandonan Nike y Adidas para fichar por marcas japonesas

Mientras LaLiga espera a su quinta jornada, dos de los iconos de ésta hasta esta temporada ya se han amoldado por completo a la cultura japonesa. Andrés Iniesta y Fernando Torres se marcharon este verano al Vissel Kobe y al Sagan Tosu, respectivamente de la J1 League. Tras dos meses allí, centrocampista y delantero han dado un paso más a su cambio y han abandonado a las marcas deportivas que les patrocinaban para firmar con las dos más importantes del país nipón.

Han sido de las figuras más representativas de Nike y Adidas desde que diesen el salto a la élite del fútbol, pero Iniesta y Torres, comprometidos con Japón, han dejado de lado las marcas características del deporte europeo para afincarse en las de su nuevo destino. Además, ambos lo han hecho en parecidos periodos de tiempo y este fin de semana debutarán con sus nuevas firmas.

Desde que subió al primer equipo del Barcelona, Andrés Iniesta ha sido una de las imágenes de Nike. La firma americana apostó por él hace 19 años y con su continuo progreso en el fútbol ha crecido su presencia en publicidad y contratos, pero una vez en Japón, el de Fuentealbilla ha decidido poner punto y final para recalar en Asics. La marca japonesa viste al Vissel Kobe y ya desde hace unos días Iniesta llevaba unas botas negras tras la ruptura con los americanos, pero ahora se ha dejado ver con unas Asics X-Fly para confirmar su compromiso.

Por su parte, Torres fue en sus inicios icono de Nike, pero desde 2013 se pasó a su más directa competidora vistiendo Adidas. Con la marca alemana el ex del Atlético de Madrid ha pasado las últimas cinco temporadas, pero ha dado el salto a Mizuno. Esta es la otra marca deportiva referencia del país nipón y, aunque no viste al Sagan Tosu, el delantero se ha querido pasar al lado japonés. Este mismo viernes, a través de sus redes sociales, ha hecho oficial el acuerdo para calzar las Morelia Neo II.

Proud of joining legendary Japanese brand #Mizuno. Top quality and professionalism in every single detail / Orgulloso de unirme a la legendaria marca japonesa Mizuno. Máxima calidad y profesionalidad en cada detalle @MIZUNO_FTB_jp #MoreliaNeo2 #MoreliaNeoII #Mizunofootball #Japan pic.twitter.com/3z2qliqoM8