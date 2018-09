Así es el software que almacena los datos de la clase media-alta de LaLiga

Las empresas futbolísticas (es decir, los clubes) son mucho más que lo que se ve en el césped. Los partidos de fútbol y lo que muestran son solo la mínima parte de un inmenso trastlántico que, compuesto de múltiples compartimentos, a veces tiene la rémora, como en el resto de compañías, de no cuidar la integración entre sus partes.

Hace siete años, varios empresarios percibieron la necesidad de cubrir este hueco en la mentalidad y el funcionamiento de los clubes. Así nacio Director11, un sotfware que crea una plataforma integradora en la que todas las áreas de los equipos vuelcan sus informaciones, con el pertinente beneficio en tiempo y calidad, ya que ayuda a la toma de decisiones. La fórmula es la siguiente: más conocimientos para una elección de mayor eficacia. Y, a la vez, la producción de una base de datos que perdure en la entidad.

"Vimos que un club de fútbol tiene problemas a la hora de aglutinar la gestión de todos los departamentos que trabajan para ellos. Dentro de un club hay muchos departamentos involucrados y uno de los puntos de mejora claves que veíamos era permitir que todos ellos trabajasen unificados en una sola plataforma", recuerda Sergio Casalins, CCO y uno de los fundadores de la empresa.

La aplicación funciona con una interfaz sencilla en la que cada uno de los departamentos (médico, equipo técnico, preparación física, cantera, ojeadores...) maneja su propia área y el libre acceso a la información del resto. Cada sección vuelca sus datos en un contenedor que termina siendo común y que está destinado a acabar con una falta de comunicación interna que, asevera Casalins, muchas veces se produce "por no tener los medios".

Este software no es rígido. La clave para complementarlo es el diálogo con los clubes, los encargados de transmitir sus demandas para tener una aplicación más cercana a sus intereses. "No queremos tener una relación cliente-proveedor, sino ser más un partner", dice Casalins, que detalla que lo que más piden los equipos que la aplicación se adapte a diversas metodologías ya instauradas en la entidad. El resultado, que no hay un solo Director11 igual, sino uno para cada club que lo pide.

Esta tecnología ya tiene cabida en clubes de la zona media-alta de LaLiga como son Sevilla, Betis, Villarreal o Valencia. Alguno de los jugadores (cuyo nombre no puede conocerse por las manidas cláusulas de confidencialidad) que ha pasado por las bases de datos de Director11 ya se ha paseado por la Selección. El siguiente paso en la hoja de ruta es el salto a los tres grandes del fútbol español y exportar el modelo al exterior. Por el momento, Olympique de Marsella, Mónaco, Ludogorets y Santos Laguna ya trabajan con este software.

Los ojos están puestos en posibles mercados como el inglés, el italiano, el francés y dos emergentes como el estadounidense y el mexicano. Es el futuro para una aplicación que ya se ha instalado en la clase media-alta del fútbol español.