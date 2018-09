La AFE baja el tono con LaLiga por el partido en EEUU: "Estamos esperando más información"

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha calificado como "positiva" la reunión con LaLiga acerca del partido que la organización desea que se dispute en EEUU a finales de enero y que generó, hace unas semanas, la amenaza de una huelga por parte del sindicato de jugadores.

Tal y como recoge la Cadena Ser, los presidentes de AFE y LaLiga, David Aganzo y Javier Tebas, se reunieron a primera hora de este lunes tras la petición del primero a raíz del anuncio de LaLiga del acuerdo con Relevent para exportar un partido de la competición a EEUU. Aganzo, al término del cónclave, y preguntado por la posibilidad de una huelga, ha sido más cordial y ha emplazado a la recepción de información para estudiar el caso y transmitir los datos a los jugadores.

"Yo no he dicho que no a la huelga. Nosotros vamos a analizar lo que nos diga la Liga y en el caso en el que no haya acuerdo, seguiremos con nuestro proceso, sin más (...) Estamos esperando mucha más información. La reunión ha sido positiva pero al final serán los jugadores los que decidan. Vamos a transmitirles la información y veremos qué es lo que pasa", ha asegurado, una vez terminado el encuentro.

El presidente de AFE ha asegurado que, en todo caso, los jugadores de Girona y Barcelona podrán negarse a acudir a EEUU, una decisión que recae en los clubes, así como lo que, a día de hoy, aún es un hecho: no hay certeza alguna de que el partido se dispute. El exjugador ha puesto como plazo "finales de esta semana o principios de la próxima" para organizar otra reunión en la que se expongan de manera más clara las intenciones de su sindicato.

En todo caso, Aganzo ha mostrado la distancia que actualmente hay en este tema entre AFE y LaLiga: "Él (Javier Tebas) sigue pensando que el fútbol es un negocio, nosotros pensamos que es otra cosa muy diferente".

A pesar de que la idea de LaLiga es alcanzar un consenso o apoyo de AFE, el sindicato no es una de las organizaciones de las que depende la celebración del partido. Javier Tebas explicaba la semana pasada que necesitaba el 'sí' de la Federación Española de Fútbol (RFEF), el Consejo Superior de Deportes (CSD), la confederación europea (UEFA), la confederación de América del Norte, Central y el Caribe (CONCACAF) y la Federación de EEUU (USSF).