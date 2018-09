Nike se aferra a Colin Kaepernick en la lucha contra el racismo y las políticas de Donald Trump

Con motivo del 30 aniversario del lema más famoso de Nike, 'Just Do It', la marca estadounidense ha lanzado varias campañas con sus deportistas más icónicos y mensajes motivadores de éstos. En el caso del fútbol americano, uno de los elegidos ha sido el exquarterbak Colin Kaepernick, famoso por liderar los actos hace dos años contra las políticas raciales de Trump. Un hecho que ha ocasionado críticas contra Nike, pero también muchos apoyos que han vuelto a relanzar a la marca como creadora de tendencias.

A finales de 2016, Kaepernick fue el primero de los jugadores de la NFL que se arrodilló cuando sonaba el himno de Estados Unidos a modo de reivindicación contra el racismo que estaba latente en el país. Al jugador afroamericano luego le siguieron varios de sus compañeros, pero tras las críticas de Donald Trump y sus seguidores, el gesto fue desapareciendo y el quarterback acabó quedándose sin equipo pese a su buen rendimiento deportivo.

Pero Nike decidió mantenerle en nómina, como llevaba haciendo desde 2011, y su camiseta se convirtió en una de las más vendidas pese a que ya no saltaba al césped. Para la temporada 2018/2019, que comenzará este fin de semana, Kaepernick continúa sin equipo, pero de nuevo la marca que le patrocina le ha elegido como uno de los iconos para el 30 aniversario del 'Just Do It'.

El pasado lunes, el propio deportista puso en su perfil de Twitter la campaña bajo el mensaje "Cree en algo, incluso si significa sacrificar todo" junto al famoso lema y logo de Nike. Esto volvió a levantar el recelo de algunos partidarios de Trump, pero la marca en una jugada maestra ya ha colocado a Kaepernick como el 39º jugador que más vende en la NFL.

A todo ello se suma que Nike es el proveedor oficial de la liga y de los 32 equipos que participan en ella, algo similar a lo que ocurre con la NBA. Además, junto a Kaepernick, en esta campaña participan otros iconos afroamericanos como LeBron James, Serena Williams o Saquem Griffin que han vuelto a poner a la firma del logo de la victoria en una tendencia en todo el mundo.