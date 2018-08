El fiasco de Opensport: de anunciar todo el fútbol a no poder emitir el Partidazo

La plataforma independiente Opensport, que la semana pasada anunció a bombo y platillo que iba a emitir online todo el fútbol por 19,99 euros al mes, incluyendo todos los partidos de LaLiga y la Champions League, no logra despejar las dudas que se ciernen sobre su oferta.

Primero fue Telefónica la que advirtió de que estaba negociando con la plataforma, pero que el acuerdo para emitir la Liga de Campeones no estaba cerrado, y que también estaban en conversciones con otros actores, como es el caso de Mediapro.

Hay que recordar que Telefónica está en posesión de los derechos de emisión de la Champions League durante las próximas tres temporadas, tras comprárselos a Mediapro por 1.080 millones de euros. El acuerdo permite a la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete revender los derechos a otros operadores del mercado interesados en este contenido.

Pero este fin de semana se encontró una nueva dificultad: pese a haber anunciado por activa y por pasiva la emisión del partido entre el Girona y el Real Madrid correspondiente a la segunda jornada de LaLiga, el sábado anunció en redes sociales que no podría televisar el partido.

Por causas ajenas a nuestra voluntad y debido a problemas de última hora, lamentamos comunicarte que no podremos emitir este fin de semana los Partidazos Girona-Real Madrid ni Osasuna-Elche. Te ruego aceptes nuestras disculpas más sinceras.

Las quejas de los suscriptores no tardaron en llegar tras el anuncio, aunque desde Opensport se defendían alegando que no cobraban a los clientes nada hasta octubre. "No hemos cobrado nada a nuestros clientes pues la promoción actual es gratis hasta octubre, sentimos que no puedas ver el partidazo de este domingo pero son causas ajenas a nuestra plataforma", respondían a un usuario.

Sin embargo, en su página web han desaparecido la mayoría de referencias al Partidazo de LaLiga. El próximo, que se juega el 1 de septiembre a las 20.45, enfrenta al Real Madrid y al Leganés.