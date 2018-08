Alberto Contador: "Si se quiere equilibrar el ciclismo habría que poner topes salariales"

Todo deportista esconde un conocimiento financiero que saca a relucir en momentos inesperados. Tras más de 14 años en la élite, Alberto Contador (Pinto, 1982), fundador del equipo Polartec-Kometa, sabe lo que es triunfar en la vida, especialmente en el ciclismo y en la economía de negocio.

En una sociedad donde el deporte predominante es el fútbol, los corredores siguen superando obstáculos gracias, en mayor parte, a las inversiones que realizan un sinfín de empresas que también forman para de este ejercicio gracias a la fabricación de bicis, cascos, barritas energéticas, maillots... A varios días de que comience la Vuelta a España, Alberto Contador atiende a elEconomista para analizar la parte numérica del ciclismo, aquella que muy pocos ven, pero que mucho sufren.

El ciclismo está siendo vinculado a la economía de las empresas debido a la gran contundencia del equipo Sky, que sigue sumando triunfos gracias a un altísimo presupuesto. ¿Qué medidas pueden tomarse para equilibrar más este deporte?

Si nos centramos en el tema económico sería sencillo, bueno... dentro de lo que cabe. En un momento dado habría que llegar a un tope salarial que sea más o menos asequible por todos los equipos y donde las diferencias de presupuesto en modo global no sean así de grandes. No es bueno que haya tantísimo dominio de alguien porque la gente puede llegar a aburrirse.

¿Cuánto es de amplio el escalón diferencial económico entre equipos?

Hay escuadras que tienen 35 millones de euros y otras que cuentan con 15, aproximadamente, al final es muy complicado competir porque al tener más dinero cuentas con más facilidades. Estos temas muchas veces son motivo de conflicto.

Una curiosidad. ¿Los sponsors demandan los servicios publicitarios de los corredores de una manera sencilla para ambas partes o son en momentos muy puntuales?

Las grandes 'estrellas', por llamarlo de alguna manera, suelen ser embajadores de marcas de sillines, barritas energéticas, gafas, cascos y bicicletas. Además, al igual que otros muchos corredores de menor nivel, también tienen sus propios patrocinadores que, en muchas ocasiones, coinciden con los del propio equipo, puede ser temporal o largo plazo.

¿Cree que el sueldo medio del ciclista es elevado en el deporte?

Aquí hay desde corredores más nivel amateur que ganan lo mismo que un trabajador con sueldo normal hasta otros profesionales que son millonarios. Pero lo cierto es que el sueldo medio del ciclista sí da para vivir muy bien y si sabes administrarte correctamente puedes encaminar tu vida de manera considerable.

Imagino que usted ha vivido la evolución del deporte en la mayoría de sus disciplinas. ¿Existe mucha diferencia salarial?

No me gusta comparar el ciclismo con otros deportes porque siempre quiero ver el vaso medio lleno antes que medio vacío. Si lo comparamos con el fútbol diremos que no está igual de pagado, pero si lo comparamos con otros deportes sucede todo lo contrario.

¿Cuántos corredores llegan a conseguir contratos importantes?

Unos 50-70 seguramente. Como en cualquier deporte todo suma y en el ciclismo hay muchas empresas que invierten porque también forman parte de esto ofreciendo materiales básicos para el corredor. Siempre es bueno quedarte contento con lo que hay y orgulloso de lo que haces.

Tras muchos años en la élite, llega la retirada y los ingresos disminuyen. ¿Para el deportista que lleva tantos años a un alto nivel es bueno invertir?

A veces resulta muy arriesgado estar mucho tiempo centrado en un deporte de élite y luego analizar dónde te puede ir bien, pero hay gente que lo hace y le sale fenomenal. En mi caso siempre he intentado ser una persona de perfil conservador.

En su Fundación sí invierte, sobre todo en ilusión. Cuénteme el motivo de la iniciativa.

En 2004 me da un ictus hemorrágico mientras que disputaba la Vuelta a Asturias. Te paras a pensar algún motivo y realmente no lo entiendes. Al poco tiempo de sufrirlo la gente me decía que también habían sufrido por lo mismo que yo y al final te queda la sensación de que hay que seguir investigando para que esté más controlado. Fue en 2013 junto a mi hermano Fran cuando lo ponemos en marcha, lo cierto es que es algo que me llena mucho.

¿En qué consiste el proyecto 'Bicicletas para la vida'?

La otra rama de la Fundación está destinada a la bicicleta, donde queremos dar una educación relacionada con el ciclismo. Bicicletas para la vida es un proyecto donde la gente coge las bicis que ya tiene olvidadas y las llevan a puntos de encuentro para que lleguen a nuestra Fundación con el objetivo de que las volvamos a poner en funcionamiento y las mandemos a países en vías de desarrollo. Todo lo que hacemos es con pasión y con la ilusión de devolver al ciclismo todo lo que me ha dado a mí.

Una última cuestión. Usted ha fundado el equipo Polartec-Kometa, ¿qué fases son imprescindibles para ir creciendo?

Primero empezamos con el equipo juvenil al que le dimos la continuidad necesaria con el equipo Sub-23 y al poco tiempo ya fundamos el equipo continental con mi gran amigo Iván Basso. Todo esto forma parte de Polartec-Kometa, donde el papel de Jesús Hernández (director deportivo) también es fundamental. Queremos seguir subiendo de categoría y para eso se necesitan sponsors fuertes. Todo lo que hacemos es con pasión y con la ilusión de devolver al ciclismo todo lo que nos ha dado.