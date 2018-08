La otra cara del fin de la burbuja del fútbol chino: los inversores empiezan a abandonar Europa

El poderío del fútbol chino trazó un efecto champán: tan rápido como se propagó el esplendor económico de la Superliga, el Gobierno tomó cartas en el asunto y elaboró una muy restrictiva legislación por la que se reventó, unos pocos meses después, la burbuja del balompié nacional en pos de un modelo más constructivo encaminado a hacer del fútbol del país una inversión de futuro.

Las medidas del Gobierno de Xi Jinping redujeron el endeudamiento de los equipos y fomentaron la participación de jugadores nacionales y el interés en el deporte autóctono. Pero, además de estas decisiones con tintes mayoritariamente deportivos, el ejecutivo chino se puso manos a la obra para limitar las inversiones en el extranjero. El fútbol no escapó a esta normativa y los efectos ya se notan: hasta cinco empresarios han abandonado sus proyectos en Europa en el último año.

Lo cuenta el Financial Times: el adiós de Tony Xia al Aston Villa cierra un ciclo en el que Milán, Atlético de Madrid, Slavia de Praga y Northampton (cuarta división inglesa, la League Two) se han visto desprendidos de su capital chino. Xia, a través de Twitter, escribía entre líneas que su decisión de dejar el club no se debía precisamente a su propia voluntad. Wang Jianlin, por ejemplo, se deshizo de su paquete accionarial en el Atlético para diversificar sus negocios de acuerdo con las directrices estatales. Le sustituyó Idan Ofer, empresario israelí de Quantum Pacific.

It's been very very tough two months. Nothing changed my love and commitment to AV even the Chinese economy policy made things of the most difficulty. Hope new partnership with Naseef and Wes, we can continue our efforts to bring Villa to where it belongs. #VillaInMyHeart