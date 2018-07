El AS Mónaco se convierte en el nuevo Oporto: así es el equipo de fútbol que mejor vende del mundo

El Oporto, de la mano de su presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, se convirtió en la década del 2004 al 2014 en el equipo de fútbol con mayores ingresos gracias a la venta de sus jugadores. Su idea era clara: comprar jugadores baratos, con proyección y hacer grandes negocios para que el club pueda seguir buscando grandes talentos. En España, el modelo más parecido al del equipo portugués siempre fue el del Sevilla, que de la mano de Monchi supo amortizar y rentabilizar a sus futbolistas.

Del 2004 al 2014, el presidente del Oporto fue capaz de ingresar 485 millones de euros en sus 16 traspasos más caros. Entre ellos, destacan: Hulk al Zenit (60 millones) James al Mónaco (45), Falcao al Atlético (40), Anderson al Manchester United (31), Carvalho al Chelsea (30), Pepe al Real Madrid (30), Mangala al City (30), Moutinho al Mónaco (25), Quaresma al Inter (24), Lisandro al Lyon (24), Bruno Alves al Zenit (22), Deco al Barcelona (21), Paulo Ferreira al Chelsea (20), Bosingwa al Chelsea (20), Lucho González al Marsella (19), Otamendi al Valencia (12) y Fernando al City (12). Todo esto en unos años donde los ingresos por televisión, premios o marketing eran bastante inferiores si los comparamos con los actuales. Eran otros tiempos. Ahora, gran parte de esta lluvia de millones va a parar a fichajes que en muchas ocasiones rozan la locura.

Uno de los grandes beneficiados de esta locura futbolística ha sido el AS Mónaco, que se ha convertido en el gran animador del mercado de fichajes año tras año. Antes de ser lo que es hoy, el club monegasco, de la mano del magnate ruso Dmitry Rybolovlev, que compró el Mónaco en 2011, quiso entrar en el mundo del fútbol a golpe de talonario y en 2013 fichó de una tacada a James (45), Falcao (43), Moutinho (25), Kondogbia (20), Abidal (libre), Carvalho (libre), Fabinho (préstamo), Toulalan (5) o Martial (5) para hacerse un nombre y formar un equipo campeón, pero el resultado, aunque fue positivo, no fue el esperado.

En 2014, el club cambió radicalmente su filosofía de compra-venta de jugadores para acercarse a los modelos de Oporto y Sevilla que tan buenos frutos les dio en su momento y el resultado no pudo ser mejor. El Mónaco alcanzó la cima tres años después, en 2017, con la Ligue 1 y las semifinales de Champions, un hecho histórico para este equipo, con jugadores desconocidos que alcanzaron un estatus para después ser vendidos por cantidades desorbitadas.

Como club vendedor, el Mónaco se ha ido desprendiendo de todas sus figuras hasta sumar la friolera de 747,5 millones en cinco años en sus traspasos más caros (desde 2014 hasta 2018): James (al Real Madrid por 80), Martial (al United por 60), Kondogbia (al Inter por 36), Kurzawa (al PSG por 25), Abdennour (al Valencia por 22), Carrasco (al Atlético por 18). En 2017: Mbappé (al PSG por 180), Mendy (al City por 57,5), Bernardo Silva (al City por 50), Bakayoko (al Chelsea por 40), Carrillo (al Southampton por 22), Maxim (al Niza por 9), Germain (al Marsella por 8) y Diallo (al Mainz por 5). Este verano, el club ha vendido a Lemar (al Atlético por 65), Fabinho (al Liverpool por 50) y Kongolo (al Huddersfield por 20).

El futuro del Mónaco

Para que la maquinaria no se oxide, es importante que el club se estabilice en lo deportivo, es decir, metido en Champions (en Francia optan a esta competición los tres primeros clasificados) para así ingresar una cuota fija de millones que cada año es mayor . Y también en lo económico. Este año será el primero en el que el Mónaco, de la mano de Rybolovlev, obtiene ganancias. "Cuando llegué en 2013, había un déficit acumulado de 200 millones de euros. Y esta temporada obtendremos ganancias por primera vez. El objetivo no es ganar dinero, pero tampoco perderlo. La marca Mónaco sigue siendo atractiva y esperamos generar ingresos a nivel internacional. Pero por ahora, la realidad es que sin traspasos no podemos equilibrar las cuentas", expresó el vicepresidente del club Vadim Valsiyev en una entrevista para 'Le Journal du Dimanche'.

Para el futuro, el presidente tiene previsto establecer operaciones en China y la compra de un equipo de fútbol que sirva como satélite para el club. "Gracias a nuestros éxitos y al poder del accionista, tenemos muchas propuestas. Vienen de Inglaterra (se rumorea que podría ser el Reading), pero no solo de allí. Estamos pensando en la mejor forma de desarrollar el proyecto del AS Monaco. Aún no se ha tomado una decisión", aclaró Valsiyev.