La implicación de Fiat en el posible fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus

Llegando a eclipsar al Mundial de Rusia, la posible salida de Cristiano del Real Madrid, rumbo a la Juventus de Turín, ha sacudido al mundo del deporte. La operación parece factible para los italianos, que aprovecharían los deseos de cambio de la estrella...y su poderío económico. Porque, en este movimiento, tendrían ayuda extra: la de Fiat.

El gigante automovilístico tiene una importante participación en su accionariado (29,18%) de la familia Agnelli a través del holding Exor N.V., que también posee la mayoría de las acciones (el 63,77%) de la Juventus. De hecho, el presidente del club, Andrea Agnelli, fue uno de los socios fundadores de dicho conglomerado, que incluye presencia en Ferrari o The Economist Group. Y usaría esta coincidencia para cimentar las bases del fichaje de Cristiano por el equipo turinés.

La compañía italiana, según informan el prestigioso periodista deportivo Tancredi Palmeri, de beIN Sports, propondría al jugador ser imagen de la marca para colaborar en el pago de la ficha del luso, que podría alcanzar los 30 millones de euros.

Para pagar el traspaso (se estima que, al margen de la cantidad de salario anual y las comisiones, tendrá que abonar 100 millones de euros), la Juventus podría verse obligada a desprenderse de algunos jugadores importantes. Paulo Dybala o Gonzalo Higuaín estarían en la lista de posibles ventas. Pero el contrato con Fiat salvaría, al menos, a otro de los pilares del equipo: el bosnio Miralem Pjanic.

No se trataría de la primera empresa que pondría su particular granito de arena en la contratación de un jugador. No hay que irse muy atrás en el tiempo para ver el caso de Andrés Iniesta. El de Fuentealbilla fichó por el Vissel Kobe hace algo más de un mes, en una contratación que tuvo la inestimable colaboración de Hiroshi Mikitani, CEO de Rakuten, empresa que posee al equipo japonés y con la que el manchego firmó a la par un acuerdo de patrocinio. Algo muy similar a lo que ocurriría si Cristiano, finalmente, aterriza en Turín.