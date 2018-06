Los futbolistas mejor pagados del Mundial de Rusia

En el Mundial de Rusia se congregan durante un mes los mejores futbolistas del planeta, donde no podían faltar jugadores como Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Tanto el argentino como el portugués son los mejores en su profesión y, como consecuencia de ello, los que más ingresan . Pero, ¿y el resto? Hace unas semanas, la revista Forbes hizo pública la lista de los 100 deportistas mejor pagados del mundo. En ella, sólo aparecen nueve futbolistas, mientras que en fútbol americano hay 18 y en la NBA, 40.

De los nueve futbolistas mejor pagados, seis de ellos están presentes en el Mundial de Rusia. Leo Messi es el número uno, con un salario en el último año de 95 millones de euros (71 del Barcelona y 24 en publicidad). Por detrás está Cristiano Ronaldo, con un sueldo de 92 millones de euros (52 del Real Madrid y 40 en publicidad). Llama la atención la diferencia de salario entre uno y otro, lo mismo con la publicidad. En la lista, Messi es el segundo mejor pagado del mundo y Cristiano es el tercero. El número uno, y con diferencia, es el boxeador Floyd Mayweather, con un sueldo de 244 millones al año.

El tercer futbolista que más dinero ha ingresado en el último año es Neymar, con un salario de 77 millones de euros, de los cuales 62 son de su sueldo y 15 en patrocinios. El brasileño ocupa el quinto puesto de la lista Forbes. El cuarto es Paul Pogba, centrocampista francés del Manchester United, que cobra 25 millones de euros. De ellos, 21 se los paga su club y cuatro le llegan de publicidad. El galo está en la posición 52 de la lista.

En el quinto lugar aparece el delantero del Barcelona, Luis Suárez. El charrúa ocupa el 60º lugar de la lista con un sueldo en el último año de 23 millones de euros (17 de salario y seis en publicidad). El sexto puesto iría para otro argentino, el Kun Agüero. El delantero 'skyblue' percibe 20 millones de euros al año, de los cuales 14 los paga el City y seis le vienen de los patrocinios. El argentino ocupa el puesto 86.

No están en Rusia

De los nueve futbolistas que aparecen entre los 100 deportistas mejor pagados, hay tres que no están en Rusia disputando el Mundial con su selección. Hablamos de Bale, Óscar y Rooney. El futbolista galés del Real Madrid ocupa el puesto 35 de la lista y percibe un salario en el último año de casi 30 millones por parte de su club. En publicidad, el extremo gana cinco kilos. Gales no está en el Mundial porque no se clasificó en la fase previa.

Óscar dejó de ser útil para su selección en el momento de fichar por un club de China. El mediapunta brasileño, ex del Chelsea, gana al año 23 millones, de los cuales 22 se los paga el Shanghai SIPG. El millón restante lo percibe de la publicidad. Ocupa el puesto 56. El tercer futbolista que no está en Rusia es Wayne Rooney, retirado de la selección inglesa, que ha ganado en el último año 23 millones (18 en salario y cinco en publicidad).