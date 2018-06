Así es Panamá, la selección más barata del Mundial de Rusia

Un país que por primera vez va a un mundial, en donde el fútbol es vivido por toda una nación, y si no tenemos infraestructuras o presupuestos. Sin embargo es de poco hombre y de escritor reportero hacer “burla” de lo que es un País con un crecimiento exponencial económico. No es Europeo, y mucho menos un país como España, que por cierto tiene muchas más deficiencias políticas económicas que no le prestan atención. ¿A esto se le llama periodismo? Por eso es qué hay países que se mantienen como están.