¿Por qué no hay mujeres en la lista 'Forbes' de los atletas mejor pagados? El tenis lo explica (en parte)

Es sencillo: el deporte femenino no vende, no interesa.



Ahora nos lo quieren meter como sea en todas partes, pero tarde o temprano los medios se darán cuenta de que pierden dinero, no hay demanda y cambiamos de canal o pasamos la página cuando aparece un partido femenino de baloncesto, fútbol o lo que sea.



Además, como es bien sabido, el fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino.



No es cuestión de machismo, es oferta y demanda.